Алексея Навального вывели из искусственной комы

Состояние Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы. Об этом говорится в сообщении клиники Charite, которое опубликовано в понедельник.

«Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа находится в Charite в Берлине, улучшилось. Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить. Пациента постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения», — говорится в сообщении.

Долгосрочные последствия для здоровья Навального «все еще нельзя исключать», отмечается в пресс-релизе. (ТАСС)

| 2020-09-07T21:49:08+04:00 7 сентября 2020, 22:33|

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