Алексей Дзермант: «Армения должна понимать, что если на азербайджанцев будет нападение, ответный удар не заставит себя ждать»

С 26 ноября по 8 декабря армянские вооруженные формирования, отказывающиеся подчиняться условиям Трехстороннего соглашения, совершали диверсионные вылазки, в результате которых были убиты четыре азербайджанских военных, еще три человека получили ранения. Как реагировать Азербайджану на столь откровенное нарушение договоренностей? Какими будут регион, Евразия, отношения между странами после того, как сложилась абсолютно иная реальность в результате победы Азербайджана? Где и как может быть применим опыт Азербайджана, приобретенный в этой войне? Каким будет сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью?

На эти и другие вопросы # отвечает политолог, директор центра изучения интеграции «Северная Евразия», научный сотрудник Института философии НАН Республики Беларусь Алексей Дзермант.

— Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление о том, что в отношении четырех военнослужащих ВС Азербайджана возбуждены уголовные дела. Двое из них обвиняются в глумлении над телами погибших армянских военнослужащих, двое – в разрушении армянских надгробий. Мне, как историку, это напоминает, как советская военная прокуратура наказывала советских военнослужащих за преступление в отношении немецкого населения в 1945 году. Тогда даже несколько Героев Советского Союза были расстреляны. Как бы Вы охарактеризовали эти действия Азербайджана?

— Безусловно, я не буду комментировать степень их вины. Это решит суд. С политической точки зрения, любое государство, которое считает себя справедливым, правовым, должно расследовать эти факты и наказывать виновных. Это такой универсальный принцип. И в этом смысле Азербайджан показывает, что он – значительно зрелое государство, правовое, следует, прежде всего, букве закона и не позволяет твориться бесчинствам со стороны кого бы то ни было, невзирая на их должности и звания. Это – зрелая государственная позиция, хотя, опять повторюсь, окончательно виновность или невиновность обвиняемых военнослужащих должен установить суд.

— Но если обратить внимание на Армению, то там нет никакого преследования лиц, виновных в совершении военных преступлений. Тех же ракетных обстрелов Гянджи, Барды, приведших к гибели большого числа гражданских. Может ли быть объясним такой диссонанс и чем?

— В Ереване политическая обстановка как была сложной, так и остается. Говорить о том, что армянская сторона будет сейчас заниматься этими расследованиями, не приходится. У них очень сложный политический период, все заняты политическими разборками. И если мы говорим о серьезных военных преступлениях со стороны Армении, если Азербайджан имеет доказательства, то сейчас лучше всего обращаться в международные организации. Поскольку очевидно, что того субъекта в Армении, который мог бы заняться этими вопросами, взять на себя политическую ответственность, просто нет.

— Согласно Дополнительным протоколам 1977 года, нанесение ударов по военному объекту, который находится в густонаселенной зоне, запрещено. Исключение может быть сделано только для высокоточного оружия, которое поразит только военную цель, не затронув гражданские объекты. Но Армения наносила удары по городам Азербайджана ракетами Р-17 «Скад», которые имеют километровый радиус отклонения. По вашему мнению, с чем было связано избрание именно этих ракет, а не более совершенных «Искандеров»?

— Мне сложно комментировать решения армянского военного руководства. Единственное, могу сказать, что поскольку имеет место нарушение конвенций о ведении войны, азербайджанская сторона вправе обращаться в международные инстанции, вести расследование этих инцидентов и выявлять виновных. Иного варианта я не вижу. Сам факт применения такого оружия нуждается в том, чтобы показывали разрушения, которое оно причинило. И почему армянская сторона использовала этот вид оружия, а не другой – говорить сложно, поскольку мы не всегда можем понимать их мотивацию. Как политиков, так и генералов, так и отдельных армянских военнослужащих.

— Но ведь дело в том, что для запуска «Скадов» нужно вводить в них полетное задание. А сделать это без распоряжения верховного главнокомандующего, коим для Армении является премьер-министр, невозможно. Можно ли говорить о том, что вся полнота вины лежит на нем?

— Для того, чтобы предъявлять обвинения тому или иному человеку в военно-политическом руководстве Армении, нужно собрать ВСЕ доказательства…

— Они собраны…

— И после этого нужно обратиться в международные инстанции. Потому что даже если судебная система Азербайджана начнет судопроизводство, мы же понимаем степень распространения юрисдикции Азербайджана. А чтобы была реакция международного сообщества, нужно использовать как раз международные механизмы, которые применяются в данной ситуации. Различные международные трибуналы и так далее. И только так можно будет привлечь к ответственности конкретных руководителей Армении.

— После подписания трехстороннего соглашения армянская сторона освободила прилегающие к самому Нагорному Карабаху районы. Туда Азербайджан стал прокладывать дороги, тянуть линии электропередач. Делаются все шаги для налаживания мирной жизни. В то же самое время остается еще вопрос самого Нагорного Карабаха с армянским населением. Какие шаги нужно предпринять для полной интеграции армянонаселенных районов в состав Азербайджана?

— Прежде всего, нужно обустроить мирную, благополучную жизнь на освобожденных территориях. Тогда армяне сами увидят, что жизнь не закончилась, она продолжается. Во-вторых, нужно исключить возобновление боевых действий, чтобы мир закрепился. А затем уже говорить о предоставлении автономии армянскому населению, которое там проживает. И гарантии безопасности. Это вопрос политический, информационный, экономический, и решать его нужно в таком ключе, чтобы тамошнее население не осталось неким анклавом, отрезанным от остальной территории Азербайджана, но постепенно стало втягиваться в развитие страны. И Азербайджан был гарантом этого всего, продолжал считать их своими гражданами, давать им все права.

— Но ведь президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, что никакой политической автономии не будет. Нагорный Карабах будет иметь тот же статус, что и другие районы Азербайджана.

— Армяне Нагорного Карабаха опасаются, что на них будет оказываться какое-то давление, в том числе, и силой оружия. Я сейчас не буду говорить о том, оправданы эти страхи или нет. Но для того, чтобы их убедить, нужны некие серьезные аргументы. Одним из таких аргументов могла бы быть политическая автономия. Но если руководство Азербайджана считает, что предоставление такой автономии нецелесообразно, значит, нужно говорить о серьезной экономической поддержке этого региона. Чтобы армяне чувствовали, что о них заботятся, и автономный статус ничего не решает. Нужно донести до них эту мысль. Но сперва нужно пройти процесс умиротворения. Сначала развивать уже освобожденные регионы, чтобы было видно, что Азербайджан осуществляет свою конструктивную программу развития.

— Буквально на днях произошло нарушение режима прекращения огня. Армянские вооруженные формирования, засевшие в селениях Чайлаккала (армянское название — Хцаберд) и Таглар (соответственно, Хин Тахер), с 26 ноября по 8 декабря совершали диверсионные вылазки, в результате которых были убиты четыре азербайджанских военных, еще три человека получили ранения. Видя, что эти формирования не подчиняются приказам миротворческого контингента и стремясь обезвредить их, азербайджанские военные 12 декабря с боем заняли село Чайлаккала. Армянская сторона сразу же попыталась использовать этот случай для того, чтобы вбить клин в отношениях между Баку и Москвой и стала обвинять миротворцев в том, что они, мол, не реагируют. А как они должны реагировать, если вооруженные бандиты не подчиняются приказам? И как следует азербайджанским военным реагировать на любую попытку расстроить и так очень хрупкое перемирие?

— Если исходить из буквы закона, то, конечно, Азербайджан имеет право на той территории, которую считает своей, проводить любые операции: как антитеррористические, так и общевоенного характера. И мы понимаем, что конечная цель идущего процесса – это окончательное умиротворение. И нужно, безусловно, пресекать любые попытки разморозить военные действия и в этом случае, если происходит прямое нападение на азербайджанских военнослужащих, те они имеют право отвечать всеми доступными средствами. В данном случае, насколько я пониманию, это – уже миссия миротворцев, и выполнение условий соглашения есть их прямая обязанность, в том числе — не позволять таким инцидентам случаться. На мой взгляд, сейчас Азербайджан не заинтересован в продолжении войны, ему гораздо удобнее решить все эти вопросы без применения силы. Но и армянам нужно понимать — если на азербайджанских военных будет нападение, то ответный удар не заставит себя ждать.

— В рамках миротворческой миссии создан совместный российско-турецкий мониторинговый центр, где военные обеих стран будут наблюдать за ходом выполнения условий Московского соглашения. Что означает для Турции создание этого центра? Окажет ли он воздействие на процесс в целом?

— На мой взгляд, с военно-политической точки зрения для Турции это важное достижение, потому что она приходит на Южный Кавказ в качестве одного из факторов решающих, влияющих на регион. И, безусловно, это – достижение для данного государства. Участие Турции в данном процессе оправдано еще и тем, что у нее есть возможность влиять на ситуацию, которая находится в некоем подвешенном положении, или в регион попытаются влезть совершенно третьи силы – Франция или США. Сейчас конфигурация сил, которые влияют на регион, стала понятной. Это силы региональные: Турция, Россия, Иран — это страны, которые непосредственно заинтересованы в решении ситуации в как можно более благотворном ключе. Поэтому, как я думаю, появление в регионе Турции – это новая эпоха в развитии региона. И нужно смотреть на то, насколько опыт российско-турецкого сотрудничества будет успешным. Этот опыт будет полезен и для будущего. Потому что и дальше России и Турции нужно будет взаимодействовать и в регионе, и за его пределами.

— Как завершение карабахского конфликта скажется на дальнейших интеграционных процессах на всем евразийском пространстве от Японии до Гибралтарского пролива?

— Это достаточно важное событие, во всяком случае, для конкретного региона Евразии, Южного Кавказа, и частично Ближнего Востока. Потому что это незаменимый опыт решения внутрирегиональных проблем без вовлечения Запада. То есть, это внутриевразийский конфликт, который и решился усилиями игроков в этой части Евразии. Это очень важный прецедент. Потому что любые проблемы в Евразии должны решаться местными силами. И то, что Турция, очевидно, разворачивается от планов интеграции к реализации своих национальных интересов, и это говорит о том, что в ней совершился некий поворот в сторону, противоположную Западу. Поэтому на евразийском пространстве нужно выстроить какие-то платформы, каналы взаимодействия, коммуникаций и согласования, в том числе, и проектов, союзов, интеграционных предложений. Если мы научимся согласовывать интересы хотя бы Турции, России и Ирана, это уже даст огромный импульс для развития. А если будем конфликтовать, то будем только нести потери. Поэтому очень важно, чтобы конец карабахского конфликта дал начало некой общей платформе по согласованию общих интересов и проектов на евразийском пространстве.

— Беларусь всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Между нашими странами существует сотрудничество во многих отраслях, основной из которых является военная. Мы приобрели великолепное оружие у вашей страны – РСЗО «Полонез», системы РЭБ, у вас же проходили модернизацию наши боевые самолеты, танки. Положит ли завершение карабахского конфликта конец сотрудничеству в этой сфере? Или откроет еще новые перспективы между нашими странами?

— Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном, безусловно, продолжится. Оно временем проверено. То есть страны заинтересованы друг в друге. И у нас много точек соприкосновения, даже выстроена целая система взаимоотношений. Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития и перед ним стоит задача восстановления Карабаха. У нас в Беларуси много технологий, и в строительстве, и в возведении инфраструктуры, которые могут быть использованы в Азербайджане. Если говорить о новых схемах логистики, которые возникнут в результате возращения Азербайджаном своих районов и развития турецких транспортных проектов, то и здесь Беларусь может подключиться. Давно прорабатывалась тема коммуникаций по Днепру из Беларуси через Украину в Черное море и в Турцию. То есть эти проекты могут быть реанимированы и начато их претворение в жизнь, потому что и Беларуси интересен выход на Турцию, на Иран. Так же продолжится тесное взаимодействие в военно-технической сфере. Возможны и совместные между Беларусью, Азербайджаном и Турцией разработки новых видов вооружения, например, беспилотников, если исходить из опыта карабахской войны. В Беларуси тоже есть своя программа по развитию беспилотной авиации. И опыт Азербайджана по их применению — он тоже может быть востребован.

Заур Мехтиев, специально для «Зеркало»