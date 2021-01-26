Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут»

Беларусь и в дальнейшем будут шатать и раскачивать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Александра Вольфовича на пост государственного секретаря Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», — подчеркнул белорусский лидер.