Александр Лукашенко рассказал анекдот о Владимире Жириновском

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о российском политике, лидере ЛДПР, Владимире Жириновском и водке, сообщает РИА «Новости».

Ранее Жириновский раскритиковал советы Лукашенко про водку для борьбы с коронавирусом.

«Приходит домой (Жириновский) и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит», — начал Лукашенко.

Далее, по сюжету анекдота, жена заявила Жириновскому, что по-русски после бани надо пить сто грамм, на что Жириновский отвечает ей: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после».

«Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — закончил президент Беларуси.