Александр Лукашенко: «Беларусь должна быть независима от нефтяных игр»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика должна быть независима от «нефтяных игр крупных держав». Об этом сообщает агентство «БелТА».

Он отметил, что нефтяной рынок «лихорадит», а его конъюнктура непрогнозируема. По его словам, Белоруссия должна быть готова к любому развитию событий.

«А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — подчеркнул президент.

Кроме того, он поручил создать в стране весомый запас нефти и топлива на тот случай, если произойдет что-то неожиданное.