Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко:

— Как Вы оцениваете 2021 год с точки зрения украино-российского противостояния, укрепились или ослабли позиции официального Киева в борьбе за возвращение под свой контроль территорий, находящихся ныне под контролем донецких и луганских сепаратистов?

— Этот год для Украины был самым напряжённым с 2015-го. Но, несмотря на повышенную степень напряжённости и угрозы повторения вторжения российских оккупационных войск, которая стала возрастать буквально с самого начала 2021-го, он оказался и весьма плодотворным для Украины в её борьбе со страной-оккупантом. На международной арене Украина укрепила свои позиции, в значительной степени повысив уровень двусторонних контактов со своими западными партнёрами и углубив сотрудничество, в первую очередь в вопросах ВТС. На сегодняшний день Украине приходится решать не только задачи политического и дипломатического характера в рамках противодействия угрозам со стороны России, но и закрывать военно-техническим сотрудничеством с нашими партнёрами пробелы в отечественном ВПК.

Если на дипломатическом уровне я отдельно мог бы отметить проведение “Крымской платформы” и придание нового уровня актуальности вопросу вступления Украины в НАТО, то в вопросах ВТС мы вышли на совершенно новый уровень взаимодействия с Великобританией, США, Турцией и другими странами. В свою очередь, развитие ВПК Украины также демонстрирует положительные тенденции. Новое вооружение отечественного производства поступает в войска и привлекает внимание на экспортном плацдарме. ПКРК “Нептун”, РСЗО “Ольха”, бронетранспортёры и бронеавтомобили, современные ПТРК и прочие вооружения.

В 2021 году бюджет силовых структур был одним из самых высоких в истории независимой Украины, а в 2022-м он будет ещё больше. В комплексе все эти действия не только укрепляют обороноспособность страны, но и приближают день освобождения украинских территорий из-под российской оккупации.

— На протяжении последних двух месяцев очень активно идут разговоры о возможном большом, полномасштабном вторжении российских войск в Украину. В РФ это все отрицают. Дойдет ли на Ваш взгляд все в итоге до большой российско-украинской войны?

— Большая война на сегодняшний день никому не выгодна. Даже России. В России прекрасно понимают, что в случае масштабного и открытого вторжения в Украину, она возможно и продвинется территориально вглубь страны, но это будет ей стоить фактически основы боеспособной армии. В боях с ВСУ российские войска потеряют наиболее боеспособные подразделения и тысячи единиц техники, что значительно ослабит ВС РФ и возможности российской армии не только по проведению операций за пределами страны, в Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике и т.д., но и по контролю её же собственных границ и территории.

В России также понимают, что подобная операция повлечёт за собой санкции, которые по характеру своему будут значительно серьёзнее тех, что вводились с 2014 г. Дежурный пакет санкций в течение очень короткого времени превратит Россию в Кубу, или в Северную Корею. Таким образом, открытое вторжение для России это потеря боеспособных подразделений и экономический коллапс, который повлечёт за собой ускорение центробежных явлений и социально-общественную нестабильность. А такую страну очень легко разорвать на противоречиях, даже при наличии у неё второго в мире ядерного потенциала.

В случае же если Россия решится на гибридное вторжение образца 2014 года ограниченным сухопутным контингентом, то она потерпит однозначное фиаско. В первую очередь потому, что армия Украины 2021-го это не армия Украины 2014-го, а во-вторую – армия Украины готова к вторжению в режиме 24/7 и врасплох нас уже не застать, как в 2014-м.

Тем не менее, при осознании всех этих негативных и суицидальных факторов, в России сохраняется воинственное настроение, исходящее, в первую очередь, от представителей “партии войны” – МО РФ и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу, с каждым годом набирающего в российском политическом раскладе всё больший вес. С учётом того, что большинство исторических поступков России не отличалось здравомыслием, я не исключаю и того, что в Кремле будет принято крайне губительное для самой же России решение.

— То есть, Вы считаете, что руководство Украины, вопреки критике со стороны оппозиции, сделало многое для усиления армии за истекший год?

— Как я и сказал, бюджет армии был в этом году рекордно высоким, а в следующем он будет ещё больше. В войска поступают уже не только знакомые образцы вооружений, но новейшие. Проходит процесс модернизации как имеющейся в наличие техники, так и новой, адаптируя её к новым условиям ведения боевых действий, с учётом современных потребностей.

Украина регулярно участвует в международных учениях и сама принимает подобные мероприятия на своей территории, тем самым как делясь своим опытом с нашими партнёрами, так и перенимая полезное и из их практики. Стабильное развитие вооружённых сил и отсутствие какого-либо “буксования” и препятствий – это главный показатель.

— И все же, в западной прессе все чаще и чаще появляются статьи, авторы которых указывают на то, что низкий уровень компетентности руководства Украины может иметь для страны трагические последствия. Согласны ли Вы с такими выводами?

— В западной прессе писали, что 24 декабря Россия вторгнется в Украину, что было очевидной чушью, но стало темой №1 ведущих СМИ. В западной прессе писали, что США останавливают оказывать военную помощь Украине, что тоже оказалось абсолютной ложью, но, тем не менее, это не помешало стать данному фейку самой цитируемой новостью.

То, что пишут в западной прессе априори не должно являться квинтэссенцией первозданной истины только потому, что это “пишут в западной прессе”. Президент Украины, и это прекрасно известно, не являлся политиком до прихода на свой пост, а потому, его компетентность во многих вопросах вызывала, вызывает и будет вызывать вопросы. И, с учётом его рода деятельности до президентства, на мой взгляд, это нормально. Но, тем не менее, на сегодняшний день он не совершил ни одной критической ошибки, которая бы могла иметь для Украины трагические последствия. Украина не монархия и не тоталитарное государство, здесь решения принимаются руководством не единолично. Руководство – это не только сам президент, но и люди, которые советуют и планируют. И с учётом того, что Украина за этот год не уступила ни по какому вопросу стране оккупанту, о какой-либо трагичности ситуации я не могу говорить.

— То есть, Вы не согласны и с тем, что с каждым годом все меньше шансов остается на возвращение аннексированного Россией украинского Крыма?

— Категорически не согласен. Оккупация Крыма обходится России очень дорого. Ведь на содержание этого полуострова Москва выделяет в разы больше, чем на содержание оккупированных территорий на Востоке Украины, так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Помимо этого, она несёт экономическое бремя санкций за эту оккупацию. Только с 2014 года российский ВВП из-за санкций потерял 5,5 триллиона долларов. Вдумайтесь в эту цифру! Россия за 8 лет оккупации украинских территорий экономически отброшена не на десятилетие, а на два десятилетия назад. И с каждым годом ситуация не улучшается. Рекордная инфляция, который год замороженные отчисления в пенсионный фонд, бегство не только малого и среднего бизнеса из России, но крупного, более двадцати миллионов россиян признаны нищими. Негативные последствия для РФ от санкций можно перечислять до бесконечности.

И это не особо устраивает определённый круг элит, приближённых к власти. Ведь они тоже хорошо считают и прекрасно понимают, что, имея возможность распиливать ежегодно десятки миллиардов долларов, потеряли возможность распилить триллионы. Опять таки, недовольство курсом страны в элитах растет, и будет нарастать дальше. Освобождение Крыма от российской оккупации это куда более долгосрочная перспектива, чем освобождение оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Но в этом вопросе время играет в нашу пользу, но никак не на пользу Москве.

— Каким Вам видится предстоящий 2022 год для Украины в плане укрепления государства, внутриполитического противостояния, армейского строительства и экономики?

— Безусловно, более продуктивным, нежели 2021-й. В этом году, несмотря также на сложный период пандемии коронавируса, экономика продемонстрировала рост, товарооборот, международная деятельность, ВВП – всё вышло из анабиоза образца 2020 года. Укрепление армии Украины является сейчас приоритетным направлением, а потому, для повышения обороноспособности страны будут реализовываться не только внутренние контракты, но и внешние. В частности, надеюсь на определённость в вопросах дальнейшего развития ВС ВСУ, принятия окончательного решения их облика, в частности, выбора боевых истребителей для пополнения и обновления.

Аналогичные решения жду и в отношении повышения потенциала ВМС Украины. Как известно, вопрос о пополнении состава ВМСУ минными охотниками Sandown и малыми ракетными катерами типа “Сандал” решен с Великобританией и один из МРК появится в составе флота именно в следующем году. Кроме того, на военно-морской верфи в Стамбуле сейчас ведётся строительство первого корвета типа Ada для ВМСУ.

Также интересен вопрос развития ракетно-ударных возможностей Украины. Жду новостей об адаптации ПКРК “Нептун” для надводных носителей, а также обновления информации о перспективном проекте ОТРК “Гром-2”, который станет одним из основных контраргументов российской агрессии.

Что же до внутриполитической борьбы, то, как и в любой другой стране, она значительно влияет на развитие этой страны. Я не противник как такового политического соперничества и здоровой конкуренции, но только не в тех случаях, когда они идут во вред государству. К сожалению, в Украине непримиримость и ожесточённость политических баталий очень часто играют злую услугу. И 2022-й год, увы, не будет отличаться от всех предыдущих по степени внутриполитической напряжённости.