Албания переименует улицу в Тиране, где расположены посольства России и Украины, на улицу Свободной Украины.

Об этом объявил мэр Тираны в воскресенье, сообщает «Европейская правда».

После вторжения РФ в Украину Албания присоединилась к другим европейским странам во введении экономических санкций и запрете российским самолетам заходить в ее воздушное пространство.

«Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и героическое сопротивление Украины следует помнить в наших общественных местах», – сказал мэр Тираны Эрион Велиай агентству.

Велиай отметил, что новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства.

«Россиянам придется работать, жить и получать почту по адресу Свободной Украины», – отметил мэр.

Напомним, в Вильнюсе улицу, где расположено посольство РФ, переименуют в честь Героев Украины.

В Риге часть улицы Антониас, где тоже расположено посольство России, переименуют в улицу Независимости Украины.