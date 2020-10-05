Аль-Ардави: Война помогла Пашиняну удержаться у власти

В зоне Южного Кавказа пересекаются интересы не только США и России, но и Турции и Израиля. Поэтому данный регион очень сложен в плане быстрого и безболезненного урегулирования конфликтов. А Армении было необходимо увести свое население от внутренних проблем.

Об этом в беседе с # сказал иракский политолог, глава Союза стратегических экспертов , комментируя причины, по которым Армения пошла на заранее проигрышную провокацию.

«Некоторые столкновения вызываются искусственно, чтобы избежать кризиса внутреннего, поэтому некоторые страны и прибегают к таким провокациям с целью ликвидация внутреннего кризиса путем создания внешнего», — отметил он.

По его словам, в настоящее время Армения воспользовалась тем, что «в регионе совпали интересы крупных стран и взорвала относительное спокойствие, чтобы на этой волне выйти безболезненно для властей, которые могли бы потерять кресла в случае усугубления внутренней ситуации».

Он также выразил уверенность в том, что открытое военное вмешательство какой-либо третьей страны не покончит окончательно с карабахской проблемой, а лишь отложит ее решение на вновь неопределенный срок. И попытки Армении представить этот конфликт как цивилизационный, то есть конфликт христианского и тюркско-мусульманского миров, не принесет пользы Еревану.

«Апеллирование к теме религии – это всего лишь прикрытие настоящих намерений. Азербайджан и Армения должны сами разобраться в этом вопросе. Открытое военное вмешательство в этот конфликт не требуется, ведь Азербайджан проводит военную операцию на своей территории, которая, пусть и временно, вышла из-под контроля центра», — резюмировал он

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»