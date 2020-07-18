Акция в поддержку азербайджанской армии в Киеве

В Киеве прошла акция в поддержку Вооруженных сил Азербайджана, в ходе которой были осуждены провокации, совершенные вооруженными силами Армении на Товузском направлении азербайджано-армянской границы. Об этом сообщается на странице посольства Азербайджана в Украине в Facebook.

Сообщается, что в акции поддержки, организованной Объединенным Конгрессом азербайджанцев Украины перед посольством нашей страны в Украине, приняли участие наши соотечественники, молодежь, украинцы, представители турецкой общины, представители местных СМИ.

Более 200 участников акции озвучивали лозунги «Карабах-Азербайджан!», «Азербайджан, мы с тобой!».