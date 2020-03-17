Акции Microsoft продемонстрировали крупнейшее падение с 2000 года

Акции американской корпорации Microsoft подешевели в понедельник на 14,7%, продемонстрировав крупнейшее падение с 2000 года. Как сообщил портал Market Watch, 20 лет назад бумаги компании упали в цене на 15,6%.

16 марта индекс электронной биржи Nasdaq, где торгуются акции Microsoft, снизился на 970,28 пункта (12,32%), до 6904,59 пункта. Промышленный индекс Dow Jones и индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

Как подсчитал телеканал CNBC, потери четырех крупнейших американских технологических компаний — Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon — суммарно превысили с февраля $1 млрд.

Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).(ТАСС)

| 2020-03-17T11:29:19+00:00 17 марта 2020, 12:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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