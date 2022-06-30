Акции «Газпрома» обвалились на Московской бирже в четверг после того, как компания сообщила, что не будет платить дивиденды по итогам работы в 2021 году.

За 10 минут бумаги «Газпрома» спикировали на 30%, до 207,69 рубля за штуку — минимального значения с 26 апреля.

В прошлом году компания, имеющая монопольное право на экспорт российского трубопроводного газа, заработала 2,09 трлн рублей чистой прибыли по МСФО — абсолютный рекорд за всю свою историю. В мае совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию — 1,244 трлн рублей в сумме, которая в случае выплаты стала бы рекордной за все время существования российского фондового рынка.

Но в четверг неожиданно «Газпром» объявил, что платить держателям акций не будет. «Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации выплачивать дивиденды нецелесообразно. Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов, и подготовка к предстоящей зиме», — говорится в заявлении компании.

Главному акционеру — государству — «Газпром» передаст деньги через повышение налога на добычу полезных ископаемых. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, внесенные Минфином и одобренные правительством, позволят изъять 416 млрд рублей.

Будущее «Газпрома» омрачает «война» с Европой. Отключив от газа 10 европейских стран, остановив на неопределенный срок трубопровод «Ямал-Европа» и резко сократив прокачку по «Северному потоку», «Газпром» качает на ключевой экспортный рынок минимальные объемы газа за последние 40 лет.

Согласно собственной статистике «Газпрома», в мае его поставки за рубеж рухнули на 30%, а излишки газа вынудили резать добычу — на 14,5%. К середине июня обвал ускорился: экспорта — до 43%, а добычи — до 25%.

Фактически происходит самоликвидация «Газпрома» на европейском рынке, отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин: «Отказываясь от своих газовых ниш там, «Газпром» совершает самоубийство, ведь больше ему этот газ девать некуда». (moscowtimes.ru)