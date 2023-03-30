При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г.Аббасова в рамках проекта «У нас гость» состоялась встреча с народным артистом, актером Валехом Керимовым, сообщает #.

В начале мероприятия прозвучал Государственный Гимн Азербайджанской Республики и минутой молчания была почтена память шехидов.

Затем было рассказано о жизни и творчестве Валеха Керимова, представлены видеоролики из фильмов, в которых снимался актер.

В своем выступлении народный артист рассказал о памятных моментах своей жизни, о своем приходе в кино и сыгранных ролях.

На встрече народные артисты Ильхам Намиг Камал, Али Нур, заслуженный артист Азад Шукюров рассказали о творчестве и созданных актером образах, популярные исполнители украсили мероприятия своими выступлениями.

В конце артист ответил на интересующие зрителей вопросы.