Академик Ягуб Махмудов раскрыл реальные факты из истории Карабаха

По инициативе, призывам и поручениям Президента Ильхама Алиева в последние годы в Институте истории НАНА изданы такие фундаментальные исследования, как «Карабах: реальная история, факты, документы», «Нахчыван: история и памятники», «Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана», «Реальная история и вымысел о «Великой Армении»», увидели свет и переведены на различные языки мира и распространены за рубежом труды, брошюры, документальные фильмы по истории актов геноцида. Доказано, что армяне не являются коренным этносом Южного Кавказа и были переселены в Азербайджан царской Россией в XIX веке.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил директор Института истории Национальной Академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов.

Он отметил, что Карабах является одним из самых древних поселений мира, и исследования, проведенные в Азыхской пещере этого региона Азербайджана, доказали, что этот край является одним из древнейших поселений мира. Карабах — одно из древнейших поселений Азербайджана. Название этого края произошло от азербайджанских слов «кара» и «баг». Термин «Карабах» означает «черный сад», то есть «большой сад», «густой сад», «дремучий сад», «приятный сад», имеет и другие значения. Как исторический регион, географическое пространство, в истории всегда было понятие «Карабах», охватывавшее всю территорию Карабаха – его горы, равнины, а понятия «Нагорный Карабах» не существовало.

Другими словами, название «Нагорный Карабах» позже было дано части Карабаха с сепаратистским намерением. Представитель Закавказского краевого комитета Сурен Шадунц в 1922 году писал, что термин «Нагорный Карабах» был придуман дашнаками. Этим в начале ХХ века были заложены основы вымышленной нагорно-карабахской проблемы.

В период существования Албанского государства Азербайджана нагорная часть Карабаха стала называться Эрсак в честь проживающих здесь сакских тюрков. Как видно, топоним Эрсак связан с одним из древнетюркских племен — саками. Эрсак происходит от слов «эр» и «сак», в древнетюркских языках означает «храбрый сак» или «сакский воин», «сакский храбрец», «мужчина сак» или «сакский мужчина». Армянские фальсификаторы, исказив и присвоив термин «Эрсак», представляют его как «Арцах».

Массовое переселение армян в Карабах, наряду с другими регионами Северного Азербайджана в начале XIX века, завершило арменизацию местного албанского населения, принявшего григорианство.

В 1978 году пришлые карабахские армяне праздновали150-летие своего переселения из гаджарского Ирана в Карабах и по этому поводу построили мемориальный памятник в селе Маргушеван (ныне поселок Шихарх) Агдеринского района. В 1988 году армянские сепаратистско-террористические группы с целью «затерять след исторической правды» разрушили этот памятник, подтверждающий, что армяне являются пришлым в Карабах этносом.

В XVII-XVIII веках в горной части Карабаха сформировались пять албанских христианских меликств — Хачын, Чилаборд, Гюлистан, Варанда и Дизаг. За исключением Хачына, остальные четыре меликства в Карабахе и роды, к которым они принадлежали, не были из самого Карабаха, были пришлыми в этот край из других регионов Азербайджана — из Гейчи, Зангезура, Ширвана, а также из Лорийской области. К тому же эти мелики были не армянами, а были наследниками бывших албанско-тюркских династий. В письме к Петру I христианское население горной части Карабаха подтвердило, что они не армяне, а албанцы. В письме Екатерине II они заявили, что являясь албанцами, принадлежат к потомкам Аршаки.

Кстати, эти письма были сфальсифицированы армянскими учеными заменой фраз «албанские тюрки» на «мусульманские албанцы», а «династию Аршаки» на «династию армянских вождей».

Поэтому представление этих меликств как продолжение «армянской государственности» для «оправдания» территориальных претензий армянских националистов к Азербайджану в корне неверно, точнее, является явной фальсификацией.

Город Панахабад-Шуша — столица Карабахского ханства в XVIII веке, сформировался как типичный азербайджанский город и сохранял свой исторический облик на протяжении всего периода, пока не был оккупирован армянскими вандалами в 1992 году. В Панахабаде-Шуше было трое ворот. Все три они открывались на древние азербайджанские края и назывались Гянджинские ворота, Иреванские ворота, ворота Агоглан. Названия всех кварталов города также показывают его принадлежность азербайджанскому народу: Чухур, Гурдлар, Джульфалар, Сейидли, Гуйулар и так далее.

«Армянские агрессоры разрушают и арменизируют древние азербайджанские памятники в оккупированном Карабахе, как поступили в свое время на азербайджанских землях — территории Иреванского ханства, Зангезура и других местах.

Современные вандалы забывают, что если нагорно-карабахский узел не будет развязан мирным путем, то расстрелянные статуи Узеира Гаджибейли, Ханской дочери Натаван, Бюльбюла вернет в Шушу-Карабах сам азербайджанский народ, победивший агрессора. Этот день наступит! Этот день не за горами!», — отметил академик Ягуб Махмудов.