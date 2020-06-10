Академик Ягуб Махмудов призвал пересмотреть решение Национального Совета Азербайджана о передаче Иревана армянам

Директор Института истории Национальной Академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов выступил с заявлением, раскрывающим реальные факты о передаче Иревана армянам, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В заявлении говорится: «Заявляю всему нашему народу, что глава государства, когда в 2004 году мне было доверено руководить Институтом истории, поставил перед учеными-историками ряд серьезных задач. И если сегодня у нас есть концептуальный взгляд на иреванский вопрос, то это заслуга Президента Азербайджана. В то время поставленные перед нами задачи включали новое исследование истории Иревана, Карабаха и Нахчывана, а также армянского вандализма. Все это вкупе является концептуальной заслугой Президента Азербайджана перед нашей нацией и исторической наукой.

Глава государства, словно ювелир, является знатоком исторической науки, и достигнутые результаты научных исследований являются прямым следствием его принципиальной позиции. Великий лидер Гейдар Алиев начал эти работы, и в соответствии с требованиями времени Ильхам Алиев творчески продолжает их.

Президент Ильхам Алиев, опираясь на реальные исторические факты и первоисточники, многократно, однозначно и решительно заявлял всему миру, что армяне однажды уже создали себе государство на азербайджанских землях Иревана и прилегающих к нему территориях, переданных им Азербайджанской Демократической Республикой (АДР). Азербайджан не позволит агрессивной Армении создать второе армянское государство на своих территориях.

На основе рекомендаций и поручений главы государства Институт истории ещё более расширил свои исследования в этом направлении, выявив ряд новых документов и интересных фактов о передаче Иревана и прилегающих азербайджанских земель армянам.

В Институте истории функционирует отдельное подразделение по изучению истории АДР. В нашу страну из разных стран мира доставляются первоисточники и архивные документы по истории республики. Изданы многочисленные солидные труды по истории АДР, в том числе двухтомная энциклопедия. В результате исследований, проведенных в научном учреждении, было доказано, что до 1918 года на Южном Кавказе никогда не существовало армянского государства. Решением Ученого совета института на азербайджанском, русском и английском языках издана книга «Историческая правопреемственность азербайджанского народа на Иреван и прилегающие территории должны быть восстановлены», посвященная вопросу передачи Иревана армянам.

Взгляды Президента на передачу Иревана основаны на реальных исторических фактах, исторических реалиях: «Конечно, мы никогда не должны забывать, что одним из первых решений Азербайджанской Демократической Республики было передача Иревана, нашего древнего города Армении. Этому решению нет никакого оправдания, и его никогда нельзя простить».

После Февральской революции в России, в 1918 году на Южном Кавказе лишь два коренных (аборигенных) народа – азербайджанцы и грузины, могли создать государство. Поскольку лишь у этих двух народов имелась этно-территориальная база для создания государства. Армяне, которые были переселены на Южный Кавказ и поселились в основном на азербайджанских землях, не имели здесь территориальной базы для создания своего государства.

Среди держав‐членов обоих военных блоков, участвовавших в Первой мировой войне, как Антанты (царская Россия, Англия, Франция, США), так и германо‐османского блока, сформировалось общее мнение о создании государства для армян. Россия, Англия, Франция и США были сторонниками создания будущего армянского государства на территории Османского государства ‐ в Восточной Анатолии. Однако некоторые круги Османского государства с целью отдалить «армянскую угрозу» от своей территории, то есть от Восточной Анатолии, старалась создать армянское государство за пределами границ своей страны ‐ на азербайджанских землях. Азербайджанская сторона не имела реальных сил: как для оказания сопротивления давлению великих держав, так и для вооруженного отпора совершавшим акты геноцида на всей территории Азербайджана дашнакско-армянским военным соединениям и стоящим за ними государствам.

Поэтому деятели азербайджанского национального движения в вопросе создания государства для армян действовали под диктовку некоторых политических кругов Османского государства, а точнее вынуждены были это делать. В создавшихся исторических условиях азербайджанская сторона, то есть члены азербайджанской фракции Закавказского Сейма, при посредничестве Османского государства вступила в переговоры с армянской стороной для определения земель, которые должны были быть переданы армянам для создания своего государства. Переговоры велись в рамках Батумской конференции (11 мая – 4 июня 1918 год) при посредничестве участвовавших в ее работе османских представителей. В политических кругах Османского государства имелись разногласия по вопросу создания армянского государства на Южном Кавказе. Глава османского правительства Талат Паша и военный министр Энвер Паша были против создания на Южном Кавказе армянского государства и выступали сторонниками решения вопроса путем «очищения нарыва с корнем». В случае невозможности этого они предлагали «создать очень слабую и не способную к существованию армянское государство».

Однако, в отличие от Талата Паши и Энвера Паши, министр юстиции и председатель Государственного совета Халил бек Ментеше, руководивший делегацией Османского государства на батумских переговорах и командующий войсками Османской армии на Кавказском фронте Ферик Мехмет Вехиб паша были сторонниками создания армянского государства на Южном Кавказе за счет азербайджанских земель. Они надеялись, что таким образом армяне будут вытеснены из Анатолии, османо-армянские отношения окончательно будут урегулированы, а также прекратится международное осуждение Османского государства за «армянский вопрос».

Кстати сказать, азербайджанская сторона выступала против политики Талата Паши и Энвера Паши по «очищению нарыва с корнем» и предлагала создать «маленький армянский кантон». Соответствующее специальное обращение Энверу Паше ещё 23 мая 1918 года направили азербайджанские представители М.Г.Гаджинский и М.Э.Расулзаде, ведущие переговоры в Батуми. Данное обращение, кроме них, подписали также Ахмед бек (Джан Баба), А.Б.Сафикюрдский, А.Дж. Пепинов, М.Ю.Джафаров, Ф.Х.Хойский, Н.Б.Усуббеков и Х.Б.Хасмамедов. С подобными предложениями за день до этого ‐ 22 мая 1918 года обратились к Энверу Паше также А.Б.Гусейнзаде и А.Б.Агаев.

Азербайджанская сторона надеялась, что взамен этим уступкам, то есть создания за счет азербайджанских земель «маленького армянского кантона», будет предотвращен поток армян с османских территорий на азербайджанские земли, в том числе в Баку, армяне прекратят геноцид азербайджанского населения и более не будут предъявлять к нашей стране территориальные претензии. По мнению азербайджанской стороны, к тому же этот шаг вызовет благодушие у великих держав.

В период батумских переговоров Карс и Гюмри (Александрополь), на которые претендовали армяне, считающие их своими центрами, были уже заняты османскими вооруженными силами, и османская сторона не давала возможности рассматривать какой‐либо из этих городов в качестве предмета переговоров. Таким образом, вопрос об Иреване был вынесен на повестку дня. Осознавая неосуществимость плана об «очищении нарыва с корнем», Энвер Паша дал указание, чтобы переданные армянам земли были, подобно острову, охвачены территориями Азербайджана и Османского государства.

Во время переговоров армянская сторона, в случае передачи ей азербайджанских территорий для создания государства, взяла на себя перед Азербайджаном и Османским государством ряд обязательств. Эти обязательства заключались в следующем:

1. Будет ликвидирована вражда между азербайджанцами и армянами, и армянская сторона, войдя в переговоры с Шаумяном, обеспечит безопасность мусульманского населения Баку; тем самым, будет прекращена массовая резня азербайджанцев.

2. Армянская сторона взяла на себя обязательство, что в уездах Азербайджана прекратится массовая резня мусульман армянскими вооруженными соединениями.

3. Армянское правительство обязалось обеспечить свободу вероисповедания, культуры, политические права и право получения образования на родном языке для мусульманского населения Иревана и других территорий вновь созданного армянского государства.

4. На основе договоренностей, достигнутых на батумских переговорах, армяне должны были отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану.

5. Кроме этого, армяне взамен передачи им Иревана и прилегающих земель должны были объединиться с Азербайджаном в конфедеративное государство.

29 мая 1918 года постановлением Национального Совета Азербайджана вместе с Иреваном для создания государства армянам были переданы следующие азербайджанские земли: Ново‐Баязетский уезд (исключая юго-восточную часть Басаркечара), Иреванский уезд (исключая Гамарли‐Гярнибасар, Улуханлы‐Зянгибасар и Ведибасар), Эчмиадзинский уезд (исключая Сардарабад) и Александропольский уезд (исключая уездный центр Александрополь). Таким образом, вновь созданная Араратская (Армянская) Республика охватывала узкую горную территорию между озером Гёйча и новыми границами Османского государства.

На заседании, в ходе которого было принято вышеуказанное решение, участвовали 20 из 28 членов Национального Совета Азербайджана. Из них 16 голосовали «за», 1 – «против» и 3 – воздержались. То есть, решение было принято без большинства в две трети. 1 июня депутаты от Иревана — Мирхидаят Сеидов, Багир Рзаев, Нариман бек Нариманбеков выразили протест этому незаконному решению. Не считаясь с волей народа, на его землях было создано армянское государство с центром в Иреване. Деятели АДР не выступили перед мировой общественностью с заявлением, в котором были бы раскрыты истинные причины передачи азербайджанских земель армянам.

Армяне, добившись своих целей, сразу же после батумских переговоров отказались от выполнения всех обязательств, взятых ими на себя взамен передачи им, согласно батумским договоренностям, азербайджанских земель – Иревана и прилегающих территорий. Вновь созданное армянское правительство, вопреки взятым на себя обязательствам, не установило связь с осуществлявшим геноцид азербайджанского народа Шаумяном для предотвращения этой массовой резни.

На территории вновь созданной Армянской Республики не были обеспечены для тюрко‐мусульманского населения религиозные, культурные, политические права и право на получение образования на родном языке. Армяне не выполнили условие создания конфедеративного государства с Азербайджаном, не отказались от притязаний на Нагорный Карабах. Именно поэтому 31 июля 1918 года глава правительства АДР Ф.Х.Хойский дал следующее указание руководителю азербайджанской делегации на переговорах в Стамбуле М.Э.Расулзаде: «Если армяне заявят претензии на Карабах, то тогда откажитесь уступить им Иревань».

Согласно условиям Батумского договора и решению Национального Совета Азербайджана армянам для создания государства были переданы Иреван и прилегающие к нему 9 тысяч км2 азербайджанских земель. То есть армянское государство должно было существовать в указанных границах. Однако позже армяне нарушили условия Батумского договора и продолжили расширять свои территории за счет азербайджанских земель. Так, созданное 29 мая 1918 года на 9 тысячах км2 азербайджанских земель армянское государство, захватив в разные периоды при прямом содействии Москвы ещё 20,8 тысяч км2 азербайджанской земли, довело свою территорию до 29,743 тысяч км2.

Не удовлетворившись всем этим, агрессивная Армения в 1988‐1994 годах захватила 17 тысяч км2 территории Азербайджана в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, совершила беспрецедентное преступление против человечности – акт геноцида в Ходжалы.

Я в Милли Меджлисе, когда был депутатом парламента, неоднократно поднимал вопрос об исторической правопреемственности азербайджанского народа на Иреван и прилегающие территории. По нашему мнению, поскольку армянская сторона в одностороннем порядке нарушила все условия батумских переговоров и Батумского договора 1918 года, следовательно, указанный договор потерял свою юридическую силу. Азербайджанская Республика, как законная правопреемница АДР, должна предпринять адекватный шаг: в Милли Меджлисе пересмотреть постановление Национального Совета Азербайджана от 29 мая 1918 года о передаче, без учета воли народа, Иревана и прилегающих азербайджанских земель армянам. Данное решение должно быть признано утратившим свою силу. Тем самым, должно быть восстановлено историческое право азербайджанского народа на свои земли», — резюмировал академик Ягуб Махмудов.