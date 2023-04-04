В бакинском Экспо Центре сегодня открылась 19 — ая Азербайджанская международная выставка «Туризм и путешествия» — AITF 2023, сообщает #.

Официальная часть была отмечена выступлениями гендиректора Caspian Event Organisers (CEO) Фарида Мамедова, председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхана Мамедова, председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева и др.

Открытие выставочного сектора стартовало с VIP-тура, в котором приняли участие официальные лица, дипломаты и послы.

Выставка AITF 2023 проходит в Баку после 3-х летнего перерыва, вызванного пандемией, а потому, внимание к ней — особое и повышенное.

Традиционно выставка собирает представителей туриндустрии, национальных и региональных туристических организаций и государственных структур из разных стран.

В этом году, помимо Азербайджана, среди участников — Грузия, традиционно открывающая для азербайджанских туристов красоты и гостеприимство своего региона, Беларусь, Болгария, Куба, Россия, Тунис, Узбекистан, Чехия, Швейцария и др.

В этом году Болгария, которая является постоянным участником выставки, выступает генеральным спонсором AITF 2023, а Узбекистан — страной-партнером.

Национальные стенды каждой страны, помимо буклетов и информационной продукции, представлены национальными сладостями и гастрономическими изысками. Все эти угощения предлагают попробовать гостям улыбающиеся хозяева стендов.

В течение трех дней работы выставки посетителей ждет насыщенная и интересная программа.

В фойе центра можно полюбоваться фотовыставкой азербайджанского фотографа-путешественника Айдына Садыхова. В рамках AITF 2023 пройдет встреча с известным издателем, участником легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрамом Багирзаде.

Традиционно в выставочные дни состоятся двусторонние деловые встречи (B2B), на которых представители отечественных и зарубежных компаний в очном формате обсудят пути сотрудничества и другие формы партнерства.