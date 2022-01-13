Казахстанская авиакомпания Air Astana выполнила первый рейс из столицы Казахстана после их кратковременной приостановки в связи с режимом чрезвычайного положения в Казахстане, передает в четверг Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Сообщается, что самолет авиакомпании вылетел из Нур-Султана в 11:35 (GMT+6), что соответствует плану выполнения авиарейсов.

Отметим, что ранее авиакомпания дважды была вынуждена отменить рейсы в Баку — шестого и девятого января.