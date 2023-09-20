Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила в Telegram, что «Карабах всё». Немногим ранее появилась информация, что расположенные в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирования вооруженных сил Армении разоружаются и покидают Карабах.

Хотелось бы верить, что навсегда. И что азербайджанский воин оружие отныне будет носить лишь в качестве гарантии безопасности. Что ему больше никогда не придется участвовать в активных боевых действиях и терять на поле боя боевых товарищей. Даже если как нынче, всего на один день.

Хотя, кто лучше нас самих знает, что война на нашей земле не прекращалась ни после заключения большого перемирия в Бишкеке в 1994 году после Первой Карабахской войны, ни после заключения Трехстороннего соглашения 10 ноября в 2020 году после Второй Карабахской войны. Все эти годы погибали и мирные жители, чаще подрываясь на минах, и наши сыновья-воины. Мы почти три года терпеливо ждали, когда же будет выполнен 4-й пункт этого соглашения, согласно которому армянские вооруженные формирования должны были покинуть территорию Карабаха одновременно с вводом российского миротворческого контингента. Однако, к сожалению, все эти три года наше великодушие и долготерпение воспринималось потерпевшим сокрушительное поражение в ходе 44-дневной войны противником как слабость, сбежавшие в Армению сепаратисты вернулись под сильное крыло российских миротворцев, постепенно стали оживать и выпрямлять крылья. И снова минировали нашу землю, периодически обстреливали наши позиции, подвергали опасности жизни мирных жителей, которые засучив рукава восстанавливают освобожденные территории – строят коммуникации, дороги, жилье.

И даже признание руководством Армении и всем мировым сообществом территориальной целостности и суверенитета Азербайджана над Карабахом не изменило позиции засевших в Карабахе сепаратистов. Последней каплей стало избрание так называемым парламентом так называемого нового президента так называемого Нагорного Карабаха. Ну и вдобавок вчера утром 19 сентября в Карабахе взорвали два взрывных устройства, в результате чего погибли четверо сотрудников МВД и двое гражданских Азербайджана. И тогда уже долготерпению Баку пришел конец: Вооруженные силы официально начали антитеррористические мероприятия, которые велись исключительно против осевших на этих территориях бандитов, их позиций и военной техники.

Молниеносная операция успешно завершилась через сутки: противник выкинул белый флаг и сдался, реализация операции по расформированию вооруженных лиц проходит в координации с российским миротворческим контингентом.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана начинало АТО с заявленной целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских войск с территории страны. По факту, подразделения Вооруженных сил Армении, незаконные армянские вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, сдают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. А что же с восстановлением конституционного строя и с возвращением Карабаха под юрисдикцию Азербайджана?

Как известно, подконтрольные российским миротворцам территории фактически находятся в правовом поле РФ, хотя и сепаратисты пытались нарисовать какую-то видимость самостоятельного управления. Но не секрет, что до сих пор в Ханкенди действуют структуры официальных ведомств РФ, и сегодня, после успешного окончания АТО, самый главный вопрос — будет ли, наконец, работать Конституция Азербайджана на всей территории Нагорного Карабаха? Как будет проходить процесс возвращения Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, когда завершится разоружение армянских формирований, что будет с личным составом – отпустят их в Армению или степень их вины будет определяться в правовом поле Азербайджана, когда начнется роспуск властных структур, как будут решаться гуманитарные вопросы и вопросы дальнейшей реинтеграции карабахских армян в азербайджанское государство?

Вопросов очень много, процесс длительный и сложный. Завтра по предложению Администрации Президента Азербайджанской Республики в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения этих и других вопросов. Армения, по всей видимости, не будет принимать участия в этих обсуждениях, как она не участвовала и в переговорах между официальным Баку и представителями жителей Карабаха армянского происхождения сегодня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян держит слово, он считает проблемы Нагорного Карабаха внутренним делом Азербайджана и не вмешивается. С его же легкой руки так вынуждено говорить и руководство России, включая самого Владимира Путина, но кто с иронией, кто с обидой, а кто даже со злостью. Но ничего не поделаешь. Пашинян всех обыграл – и сам остался на посту, и с Азербайджаном и Турцией мирится, и от России уходит… Более того, теперь он смог полностью и окончательно сложить с себя ответственность за безопасность армян в Карабахе, переложив их на Россию, которая хотела его низложить, воспользовавшись именно карабахским фактором.

Чему, по его мнению, подтверждением служит внесение в текст заявления, в подготовке которого Армения не принимала участия, выражения о «выводе ВС Армении из Нагорного Карабаха». Хотя, как заявил он, с августа 2021 года в «НКР» не было армянских военных подразделений. Поэтому, «Упоминание Армении в тексте, не связанном с Армений, оправдывает мои вчерашние высказывания о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия. Если бы было возможно втянуть Армению, то глубинной целью этого должны были стать независимость и суверенитет Армении», — добавил премьер.

Между тем, в Ереване на площади Республики Армении стартует митинг недовольных, в Баку — снова развеваются российские флаги, а в Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Закручивается новая интрига…