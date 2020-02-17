Агентство Moody’s подтвердило консервативный рейтинг Азербайджана

Международное агентство Moody’s пересмотрело рейтинги Азербайджана в рамках периодической оценки, осуществляемой один или два раза в год. Об этом говорится в заявлении рейтингового агентства, входящего в большую тройку.

В очередной раз кредитный рейтинг подтвержден на уровне Ba2, а суверенный рейтинг Азербайджана – на уровне Ba3.

«Эти рейтинги отражают экономическую мощь страны, высокую волатильность среднего уровня благосостояния. Фискальная сила a3 Азербайджана связана с его позицией чистого кредитора. Активы суверенного фонда страны больше объема прямого внешнего госдолга и гарантий», – говорится в заявлении Moody’s.

Между тем, согласно градации рейтингов этой структуры, мера кредитоспособности нашей страны на заявленном уровне означает рискованные обязательства с чертами спекулятивных. Иными словами, агентство подтвердило консервативный рейтинг нашей страны, он по-прежнему находится ниже инвестиционного. Moody’s также завершило пересмотр рейтинга Государственной нефтяной компании Азербайджана. Как и следовало ожидать, корпоративный семейный рейтинг SOCAR — Ba2 равен суверенному рейтингу Азербайджана.

При этом базовая кредитная оценка SOCAR (BCA) подтверждена на уровне b1, что означает высокую степень спекулятивности обязательств. ВСА отражает автономную кредитоспособность компании, исключая любую господдержку, в рамках методологии Moody’s для связанных с государством эмитентов.

Заместитель начальника управления общественных связей и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов сказал на это, что в компании ожидают улучшения суверенного рейтинга, поскольку в последние годы она успешно завершила множество крупных проектов в стране и за рубежом. Однако, по его словам, средства на эти цели уже привлечены, а сами предприятия уже приносят доход. «Если раньше на эти проекты привлекались средства, сейчас они больше не требуют затрат. Такие проекты, как SOCAR Polymer, SOCAR Carbamide, TANAP, НПЗ STAR уже запущены и начали приносить доход. SOCAR в последние годы также удалось стабилизировать уровень добычи нефти и газа, несмотря на эксплуатацию стареющих скважин. Поэтому общая задолженность SOCAR сокращается, и эта тенденция сохранится в последующие годы», — сообщил Ахмедов.

Невысокие рейтинги стали уделом не только Азербайджана, но и других стран СНГ. Как говорится в новом отчете международной структуры, негативный прогноз по сектору суверенных эмитентов СНГ на 2020 год отражает повышение рисков, связанных с замедлением глобальной экономики, а также сохраняющуюся политическую неопределенность в странах региона.

«В соответствии с нашими базовыми прогнозами мы ожидаем, что темпы экономического роста в ряде стран СНГ останутся стабильными, а их налогово-бюджетные показатели в текущем году улучшатся, — говорит один из авторов отчета, младший вице-президент — аналитик агентства Moody’s Кристиан Фэнг. — Однако замедление темпов роста глобальной экономики может поставить под сомнение наши базовые прогнозы, особенно учитывая усиление рисков негативного развития ситуации».

Несмотря на то что, по прогнозам аналитиков агентства, цены на нефть в 2020-21 годах будут оставаться в пределах диапазона в 60–70 долларов за баррель, здесь считают, что спрос и цены на углеводороды могут и снизиться, что, несомненно, нанесет ущерб экономикам нефтедобывающих стран региона. В то же время существует большая вероятность того, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке, наоборот, спровоцирует рост стоимость цен на сырье.

В Moody’s полагают, что валютные резервы стран региона в целом остаются достаточно низкими:

«Это серьезно сказывается на национальных валютах, особенно в условиях непредсказуемой макроэкономической и политической ситуации, что ограничивает возможности для реагирования на потрясения. Даже там, где имеются сравнительно большие валютные резервы, включая такие страны, как Азербайджан, Казахстан и Россия, доверие к национальным валютам остается низким».

Также отмечается, что за исключением России, доля иностранной валюты в общем объеме государственного долга стран СНГ высока, в среднем более 70%, в то время как депозиты в иностранной валюте в банковских системах составляют около половины от общего объема».