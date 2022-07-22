Жорже Мендеш, агент футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заинтересован в уходе игрока в мадридский «Атлетико», передает GFFN.

Отмечается, что сейчас только команда из Мадрида заинтересована в трансфере футболиста. Мендеш считает, что его неспособность найти для Роналду клуб, выступающий в Лиге чемпионов, станет ударом по репутации.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.