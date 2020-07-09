Агент де Брюйне: «Кевин не думает об уходе из «Ман Сити»

Патрик де Костер, агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевине де Брюйне, высказался о потенциальном бане «горожан» в Лиге чемпионов.

«На данный момент Кевин вовсе не беспокоится об этом. У него по-прежнему есть трехлетний контракт с клубом, который находится на вершине мирового футбола. Он играет в команде и городе, где Кевин чувствует себя хорошо и видит, как его ценят.

У многих людей появляются сомнения [относительно будущего де Брюйне], но он не думает о трансфере. В футболе всегда есть неформальный интерес к качественному игроку, будь то де Брюйне, Месси, Роналду или Гризманн.

Если бы все, что я прочитал в газетах, было правдивым, то мне понадобилось бы 48 часов в сутках, а я был бы в нескольких местах одновременно по всему миру. Могу с чистой совестью заявить и даже поклясться здоровьем своих детей, что все, что я читаю, на 90% является бредом», – заявил де Костер.