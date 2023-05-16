Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса утвержает, что государства Африки предложили новую инициативу, чтобы завершить войну РФ против Украины.

Делегация глав африканских стран планирует посетить Киев и Москву, чтобы как можно скорее представить план, заявил Рамафоса во вторник, 16 мая, во время брифинга в Кейптауне с премьером Сингапура Ли Сянь Луном, пишет bloomberg.com.

По его данным, в посреднечиских усилиях примут участие Южная Африка, Египет, Республика Конго, Уганда, Сенегал и Замбия.

Примечательно, что ранее посол США Рубен Бригети обвинил ЮАР в поставках оружия армии РФ. Стоит отметить, что ЮАР воздержалась от голосования за резолюцию ООН с призывом к российским оккупантам вывести войска из Украины. Из-за этого на Западе начали считать ЮАР одним из ближайших союзников России в Африке. (УНИАН)