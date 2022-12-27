Адвокат Неймат Керимли посетил в понедельник члена Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофика Ягублу в Бинагадинском пункте арестованных в административном порядке.

Как сообщил адвокат, самочувствие Ягублу было нормальным, однако из-за ареста он вынужденно прервал лечение, которое получал.

Ягублу пожаловался, что домашние передачи ему пропускают в ограниченном количестве. Кроме того, его содержат вместе с арестованными наркоманами.

Ему также ограничили сменную одежду, не пропустив полотенце. Наконец, ему не дают встреч с родными. (Turan)