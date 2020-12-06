Адвокат Трампа Джулиани заболел COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест на коронавирус его адвоката Руди Джулиани оказался положительным, при этом американский лидер назвал вирус «китайским», сообщает РИА Новости.

«Руди Джулиани, на сегодняшний день самый выдающийся мэр в истории Нью-Йорка, и тот, кто неутомимо работал над разоблачением самых (определенно) бесчестных выборов в истории США, получил положительный результат теста на китайский вирус. Поправляйся скорее, Руди, мы будем продолжать», — написал американский лидер в Twitter.