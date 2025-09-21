Администрация Трампа передала на утверждение Конгресса новый пакет поставки вооружений Израилю на общую сумму почти 6 млрд. долларов. Этому не помешала ни продолжающаяся война в Газе, ни удар ЦАХАЛа по штаб-квартире ХАМАСа в Дохе, которые создал немалые трудности во взаимоотношениях США с арабскими союзниками.

Газета Wall Street Journal сообщила на днях, что большая часть пакета вооружений приходится на закупку 30 вертолетов «Апачи АН-64». Это практически удваивает парк боевых вертолетов ЦАХАЛа. Трагедия 7-го октября показала, что ВВС катастрофически не хватает этих машин. Известно, что все они были сосредоточены на северной авиабазе, в то время как «Апачи» самое эффективное средство в борьбе с подобными проникновениями террористических банд.

Вторая часть пакета — это огромное количество боевых машин пехоты, в именно 3250 БМП на сумму 1,9 млрд долларов? Тот есть примерно за 590 тысяч за штуку. Такие данные содержатся в документах, переданных на утверждение Конгресса, с которыми ознакомился корреспондент WSJ. В настоящее время Госдепартамент ожидает подписания документа четырьмя главами комитетов по иностранным делам и обороне от обеих партий в Конгрессе и Сенате.

Издание особо отмечает с явным неудовольствием, что этот огромный пакет будет полностью профинансирован американскими налогоплательщиками. Это часть пакета военной помощи еврейскому государству, утвержденному еще при демократах.

Только за первый год войны в 2023-2024 гг., по данным Университета Брауна, военная помощь США Израилю составила 17,9 млрд долларов. Из них 6,8 млрд в рамках иностранного военного финансирования, 5,7 млрд на разработку в области противоракетных систем, 1 млрд на наращивание производства тяжелого вооружения и 4,4 млрд на модернизацию переданных Израилю американских вооружений. (israelinfo.co.il)