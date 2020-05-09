ADIF обратился к кредиторам Amrah Bank и Atabank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам Amrah Bank и Atabank.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в соответствии с законом «О банках » требования к банку-банкроту должны быть зарегистрированы ликвидатором в письменной форме в течение 60 календарных дней со дня первого опубликования в средствах массовой информации судебного решения об объявлении банкротства банка.

Для регистрации требований кредиторы должны представить документы, подтверждающие правовую основу своих требований и следующую информацию:

— имя и адрес кредитора;

— суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму требования;

— сведения о залоге (ипотеке) или гарантии.

Кредиторов просят до 1 июля подать заявку на регистрацию их требований по указанным ниже адресам:

— Город Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 36A, головной офис Amrah Bank;

— Город Баку, Насиминский район, улица Шамси Бадалбейли, 102, головной офис Atabank.