ADIF обратился к кредиторам Amrah Bank и Atabank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам Amrah Bank и Atabank.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в соответствии с законом «О банках » требования к банку-банкроту должны быть зарегистрированы ликвидатором в письменной форме в течение 60 календарных дней со дня первого опубликования в средствах массовой информации судебного решения об объявлении банкротства банка.

Для регистрации требований кредиторы должны представить документы, подтверждающие правовую основу своих требований и следующую информацию:

— имя и адрес кредитора;

— суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму требования;

— сведения о залоге (ипотеке) или гарантии.

Кредиторов просят до 1 июля подать заявку на регистрацию их требований по указанным ниже адресам:

— Город Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 36A, головной офис Amrah Bank;

— Город Баку, Насиминский район, улица Шамси Бадалбейли, 102, головной офис Atabank.

| 2020-05-09T13:33:30+00:00 9 мая 2020, 13:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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