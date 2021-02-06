Абшеронский национальный парк объявил день открытых дверей

В Абшеронском национальном парке 8 февраля пройдет «День открытых дверей», и посетители смогут понаблюдать за редкими видам животных и птиц, в том числе фламинго, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов.

Эта дата выбрана не случайно – именно 8 февраля 2005 года Абшеронский нацпарк был создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью защиты окружающей среды, сохранения исчезающих редких видов животных.

«Приглашаем всех тех, кто хочет увидеть очаровательную природу Абшеронского национального парка, расположенного на юго-восточной территории Абшеронского полуострова, в районе Шах Дили, окруженного с трех сторон морем», — говорится в информации ведомства.

Общая площадь парка составляет 783 гектара. Там обитают джейраны, шакалы, лисицы, барсуки, зайцы, в водах Каспийского моря — тюлени и рыба, птицы — серебристая чайка, лебедь-шипун и другие редкие виды. Многие их этих животных занесены в Красную книгу Азербайджана.