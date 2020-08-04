Скончался депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фаттах Гейдаров View Larger Image Скончался депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фаттах Гейдаров. Фаттах Гейдаров скончался этой ночью в возрасте 82 лет. Редакция| 2020-08-04T12:00:18+04:00 4 августа 2020, 13:32| (Пока оценок нет)| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Какова зарплата депутатов и будет ли повышение? -…Аппарат Милли Меджлиса распространил заявление в…Завтра в Азербайджане погода прогреется до 36 градусовЗавтра в Азербайджане до 34 градусов тепла В рубрике Завтра будет до 31 градуса тепла Gallery Завтра будет до 31 градуса тепла 4 августа 2020, 14:34 В Баку полиция проводит контрольно-профилактические мероприятия Gallery В Баку полиция проводит контрольно-профилактические мероприятия 4 августа 2020, 14:18 Пляжные игры: гражданам предлагают «сражаться» за кромку берега Gallery Пляжные игры: гражданам предлагают «сражаться» за кромку берега 4 августа 2020, 13:47 В Азербайджане произошло землетрясение Gallery В Азербайджане произошло землетрясение 4 августа 2020, 10:15 В Азербайджан прибудет группа медицинских экспертов из Китая Gallery В Азербайджан прибудет группа медицинских экспертов из Китая 4 августа 2020, 00:19