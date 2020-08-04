Скончался депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фаттах Гейдаров

Скончался депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фаттах Гейдаров.

Фаттах Гейдаров скончался этой ночью в возрасте 82 лет.

| 2020-08-04T12:00:18+04:00 4 августа 2020, 13:32|12345 (Пока оценок нет)
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