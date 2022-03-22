Роман Абрамович может заблокировать продажу «Челси» американским и британским компаниям.

Как сообщает Daily Mail, Абрамович может наложить вето на продажу клуба представителям стран, которые ввели санкции против российских олигархов.

Саудовский консорциум сделал предложение о покупке «Челси» за 2,66 миллиарда фунтов. Это крупнейшее предложение среди инвесторов не из США или Великобритании. Однако правительство Великобритании может выступить против продажи клуба саудовцам, учитывая негативную реакцию общественности на продажу «Ньюкасла».

Если «Челси» не будет продан в обозримом будущем, в клубе могут ввести внешнюю администрацию. (sports.ru)