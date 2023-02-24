Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, как предполагается, скоро приедет с визитом в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства республики Насера Канаани.

«В ближайшее время планируется визит главы МИД Ирана в Россию», — уточнил собеседник агентства.

При этом точное время прибытия в РФ главы иранского МИД пока неизвестно.

Также нет подробностей, какие темы планирует обсудить Хосейн Амир Абдоллахиан с российскими коллегами.

Официальной информации со стороны Москвы о готовящемся визите главы МИД Ирана пока не предоставлено.