Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что в случае невыполнения Израилем резолюций ООН его членство во всемирной организации необходимо приостановить. С таким требованием он выступил в понедельник на мероприятии ООН по случаю Ан-Накбы («Дня катастрофы»), памятного дня, который палестинцы ежегодно отмечают 15 мая, на следующий день после годовщины создания еврейского государства в 1948 году.

«Мы призываем Организацию Объединенных Наций обязать Израиль уважать резолюции ООН, и в случае их несоблюдения приостановить его членство», — приводит телеканал Al Jazeera слова Аббаса. Он утверждал, что «некоторые страны сегодня бездействуют перед лицом продолжающейся агрессии против палестинского народа и отказываются привлечь Израиль к ответственности». «Мы призываем Израиль и тех, кто его поддержал, выплатить нам компенсацию и принести извинения за то, что случилось с нами в 1948 году», — подчеркнул Аббас.