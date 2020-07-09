Аббас готов вернуться к переговорам с Израилем

Глава Палестины Махмуд Аббас в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность палестинской администрации вернуться к переговорам с Израилем под эгидой квартета международных посредников.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило палестинское агентство ВАФА.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер подтвердил поддержку справедливого решения палестино-израильского конфликта. Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

«Палестинская администрация выразила готовность возобновить мирные переговоры на основании международного права и под эгидой четверки международных посредников и других сторон», — цитирует ВАФА заявление Аббаса.

Аббас высоко оценил позицию России в поддержке достижения мира на основе международного права, сообщает агентство. Поздравляя президента РФ с результатами голосования по поправкам к конституции, Аббас отметил, что голосование отразило уверенность российского народа в своем руководстве, добавляет ВАФА.

| 2020-07-09T03:34:35+04:00 9 июля 2020, 09:29|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss