А ведь правы оказались Лукашенко и Лёвен

А что, пандемию отменили? Или над коронавирусом уже одержали разгромную победу? Может он сам исчез в одночасье,? Или все страны мира вышли на плато и начался резкий спад, при котором уже и не требуется соблюдение карантина, изоляции, достаточно только соблюдать меры безопасности?

Вопросы эти возникли в связи с тем, что многие страны облегчили карантинный режим, разрешили деятельность кафе, ресторанов, парикмахерских, иные даже открыли границы, а Турция вообще объявила о приеме с сегодняшнего дня медицинских туристов из 31 страны, но через неделю уже откроет внутренний туристический сезон, а в середине июня уже откроется для иностранных путешественников.

Разумеется, коронавирус как был, так и остается главным нашим попутчиком, и избавиться от него будет не легко, и произойдет это не скоро, а, возможно, даже никогда. Как считают многие эксперты, вероятно, человечеству придется привыкнуть к сосуществованию с ним, а пока каждая страна должна для себя определить, что для нее более опасно — риск массового заражения или социально-экономические последствия жесткого карантина и ничегонеделанья?

Вот и помощник главы Пентагона уже подготовил доклад для своего шефа Марка Эспера о вероятности еще одной вспышки COVID-19 в мире, поскольку эффективная вакцина против заболевания может появиться только к лету 2021 года. Пишет об этом издание Task & Purpose со ссылкой на внутренний документ ведомства. «Сейчас мы должны перенаправить наше внимание на продолжение критически важных миссий, расширение масштабов деятельности и проведение необходимой подготовки, если позже в этом году произойдет значительная вспышка COVID-19», — говорится в обнародованной служебной записке.

И что же тогда? ВОЗ вновь посадит весь мир на карантин? Соответственно, прекратят работу все предприятия, люди останутся без заработка, а правительствам придется сажать их на довольствие? И насколько же хватит в таком случае резервов? Разумеется, такой сценарий станет крахом всей мировой экономики, обанкротит как малый, средний, так и крупный бизнес, и даже некоторые государства.

Поэтому с учетом масштабов пандемии и накопленного в период первого пришествия вируса опыта придется разработать программы деятельности в эпоху пандемии. И опыт Швеции и Беларуси, которые оказались «белыми воронами», перенимет уже весь мир. Как не крути, именно эти страны не прогнулись перед короной, не закрыли границы, не остановили работу предприятий, не посадили всех под замок в принудительном порядке. Более того, президент Беларуси Александр Лукашенко даже провел военный парад в День победы, вывел всех на республиканский субботник, а в Швеции, ясное дело, сыграла роль ментальность шведов, взявших ответственность на себя. И теперь успех шведско-белорусской стратегии борьбы с коронавирусом признал весь мир, ослабив карантинные режимы и постепенно открывая закрытые заведения. Далее надо будет следовать рекомендациям – придерживаться дистанции, соблюдать принятые при пандемии санитарно-гигиенические нормы, носить маски и перчатки, усилить работу эпидемиологических служб. Постепенно мир приобретет коллективный иммунитет и заболеваемость станет спадать.

Но это отнюдь не означает, что не надо принимать превентивных мер и не готовить медицину к повторной вспышке инфекции. Сейчас надо следовать принципам – «предупрежден — значит вооружен», и «вооружен — значит защищен». И как гласит мудрое латинское изречение, «хочешь мира — готовься к войне», т.е. наряду с работой над разработкой вакцины и лекарственных препаратов следует готовить больницы, соответственно, медперсонал к приему больных, закупать оборудование.

И, конечно, изучать поступь вируса во всех странах, чтобы потом использовать опыт наиболее успешных из них в борьбе с инфекцией. На сегодня таковыми считаются Швеция и Беларусь, страны Восточной Европы. Врасплох застигла болезнь многие страны, в частности Италию, Испанию, которые понесли большие человеческие потери в начале пандемии, другие европейские страны быстро сориентировались в ситуации, приняли своевременные превентивные меры, что снизило скорость распространения инфекции.

Проведем небольшой анализ и посмотрим, выборочно, каково отношение летальных исходов в европейских странах к численности населения и к подтвержденным случаям коронавируса согласно статистическим данным сегодняшнего дня.

Итак,

Швеция (нас. -10,23 млн ), случаев 30 799 (0, 3% населения), летальных исходов 3 743 (0,03% от нас. и 12,1% от случаев);

Норвегия (нас.- 5,368 млн), соответственно –8 267 (0, 15% от нас.), и 233 (0,004% от нас. и 2,8% от случаев);

Дания (нас. — 5,806 млн) – 11 044 (0,19%) и 561 (0, 009% от нас и 5,08% от случаев);

Нидерланды (нас. — 17,28 млн) — 44 249 (0,25% от нас.) и 5 715 (0,03% от нас. и 13% от случаев);

Бельгия (нас. — 11,46 млн) — 55 983 (0,49% от нас.) и 9 150 (0,08% от нас. и 16, 3% от случаев);

Франция (нас. — 66,99 млн) — 143 000 (0,2% от нас.) и 28 022 (0,4% от нас. и 19, 5% от случаев);

Германия (нас. — 83, 02 млн) — 178 000 (0,2% от нас.) и 8 193 (0,01% от нас. и 4,6% от случаев);

Италия (нас. — 60,26 млн) — 227 000 (0,37% от нас) и 32 169 (0,05% от нас. и 14,17% от случаев);

Испания (нас. — 46,94 млн) — 232 000 (0,49% от нас.) и 27 778 (0,06% от нас. и 12% от случаев);

Беларусь (нас. — 9,5 млн) — 31 508 (0,33% от нас.) и 175 (0,0018% от нас. и 0,55% от случаев).

В мире (нас. – 7,8 млрд) – 4,9 млн (0,06% от нас.) и 323 000 (0,004% от нас. и 6,5% от случаев).

Таким образом, в Швеции, которая отказалась от жестких карантинных мер, ситуация на сегодня такая же, как и в Нидерландах – заболели 0,3-0,25% населения соответственно, летальный исход — 0,03% от нас. (население) в обеих странах, а от числа случаев заболевания в Швеции цифра даже ниже — 12,1% против 13%. В Бельгии при небольшой разнице в количестве населения (в 1,2 млн) число случаев заболевания больше, чем в Швеции почти в 2 раза, вернее в 1,8 раз (55 983 и 30 799), а летальных исходов в 2,5 раза больше (9 150 против 3 743). Правда, соотношение летальных исходов к числу заболевших в Швеции близко к показателям Италии и Испании, однако, как видно, и в Бельгии, которая пошла по пути карантина, цифры даже больше. Летальных исходов несравнимо больше чем в Швеции и во Франции – 0,03% от числа нас. и 12,1% от случаев против 0,4% от нас. и 19, 5% от случаев, да и инфицированных во Франции больше. А в Беларуси вообще показатели самые ни на есть минимальные – число летальных исходов составляет 0,0018% от нас. и 0,55% от случаев инфицирования. Правда, в абсолютную достоверность статистических данных в Беларуси, как и на всем постсоветском пространстве верится с трудом, по этой причине при сравнительном анализе мы и не брали в расчет показатели стран СНГ. Но все же приходится исходить из официально представленных цифр, и они неумолимо свидетельствуют о том, что Беларусь, как и Швеция, выбрав свой путь борьбы с коронавирусом, в итоге не оказалась в проигрыше, наоборот, эти две страны даже можно считать первопроходцами и победителями. Во всяком случае, пока на сегодня выводы напрашиваются такие. Не случайно же весь мир пошел по их стопам.