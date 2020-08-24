А читал ли Пашинян Декларацию независимости Армении?

Вчера, 23 августа, в Армении отмечали 30-летие со дня принятия Декларации независимости. В связи с этим премьер-министр Армении Никол Пашинян написал пост на своей официальной странице в Facebook.

По его мнению, принятая 23 августа 1990 года Верховным Советом Декларация независимости Армении положила начало процессу становления независимого государства.

«Последующие 30 лет были полны многочисленными испытаниями, промахами и победами. Самой важной из этих побед стала славная освободительная война в Карабахе, которая явилась основой и толчком для формирования армянской армии», — отметил Пашинян.

Этими строками армянский премьер вновь подтвердил, что Армения оккупировала азербайджанские земли и является основной стороной нагорно-карабахского конфликта. Вновь упомянув, при этом, о том, что Армения является «гарантом безопасности Карабаха», Пашинян расписывается в собственной безграмотности.

Дело в том, что в Декларации независимости Армении указано, что Нагорный Карабах «воссоединяется» с Арменией. Данный факт доказывает, что Армения предъявила территориальные претензии к соседнему государству и в результате военной агрессии оккупировала территории Азербайджана. Тем самым на законодательном уровне Армения оформила аннексию Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Этот пункт в Декларации независимости Армении разбивает в пух и прах все измышления армянской пропаганды о том, что «народ Нагорного Карабаха» реализовал свое «право на самоопределение».

А слова Пашиняна о том, что «победные июльские бои 2020 года доказали, что у Армении есть боеспособная армия, способная защитить безопасность страны», являются абсурдом на фоне распространения в день 30-летия Декларации информации о том, что азербайджанскими солдатами в плен взят старший лейтенант Гурген Алавердян.

Хотя Минобороны Армении распространило заявление о том, что Гурген Алавердян потерялся из-за плохих погодных условий, а не был, как утверждает азербайджанская сторона, в составе диверсионной группы, факт того, что армянский офицер заблудился, да еще и на территории Геранбойского района Азербайджана, не граничащего с Арменией, свидетельствует не в пользу слов Пашиняна о боеспособности.

К тому же, плененный Гурген Алавердян оказался уроженцем города Мартуни Гегаркунинской области Армении. Это еще одно очередное подтверждение того, что Ереван держит под оккупацией азербайджанские территории, которые согласно Декларации независимости «воссоединены» с Арменией.