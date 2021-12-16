В Азербайджане выявлено еще 984 случая заражения коронавирусом, 1 748 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

12 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 608 060 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 582 243 человека вылечились, 8 149 скончались, число активных больных — 17668.

За прошедшие сутки проведено 12 440 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 718 629 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 30 303 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3335, вторую дозу получили 4 126, бустерную дозу – 22 842 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 990 538, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 131 789, вторую дозу получили 4 630 793, бустерную дозу – 1 227 956 человек.