Вчера исполнилось 500 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, кровавой, беспощадной войны без правил, которую ведут российские агрессоры с нарушением абсолютно всех норм международного гуманитарного права – а именно Женевских конвенций.

Чтобы не быть голословными, напомним 10 правил войны:

— Защита гражданских лиц, медиков и гуманитарных работников.

— Защита раненых солдат и пленных.

— Запрет нападения на гражданских лиц

— Право гражданских лиц на получение необходимой помощи, принятие всех мер предосторожности, чтобы уберечь их самих и их дома, а также всё, от чего зависит их выживание: источники воды, посевы, домашний скот и т.п.

— Право больных и раненых на медицинскую помощь.

— Медики, медицинский транспорт и больницы не могут подвергаться нападениям.

— Запрет на пытки и унизительное обращение с заключенными.

— Заключенные должны получать еду и воду, а также иметь возможность общаться с близкими.

— Ограничение выбора видов вооружения и тактики, которые можно применять во время войны

— Запрет изнасилований и др. форм сексуального насилия.

Может ли кто-либо в здравом уме и ясном сознании, естественно кроме самих россиян, их лживых политиков и пропагандистов, сказать, что российская армия и банды набранных в тюрьмах головорезов соблюдали хоть одно из этих правил? Перечитывая каждый их этих пунктов Женевских конвенций, приходится с возмущением признать, что Россия ведет в Украине бесчеловечную, жестокую войну на истребление украинского народа, уничтожение государственности, и даже территорий. Тому немало примеров, преступления свои россиянам в век интернета и благодаря социальным сетям скрыть не удается, эта беспощадная война фактически ведется в прямом эфире, что, кстати, дает надежду на неизбежность неминуемого наказания за совершенные неправомерные деяния, присущие разве что нелюдям.

Ведь война, скорее рано, чем поздно, учитывая мобилизацию всего прогрессивного человечества для помощи ведущей отечественную и освободительную войну Украине, закончится. Об этом свидетельствуют масштабы военной помощи украинской армии со стороны союзников Украины — США и блока НАТО. Украина сегодня защищает не только свои границы и борется за свою свободу, но и встала на пути продвижения России в Европу.

Украина оказалась лицом к лицу с врагом на линии фронта протяженностью 3800 км, треть из которых — «горячая» зона активных боевых действий. Украинские защитники демонстрируют невероятное мужество и героизм в деле защиты Отечества от оккупантов, добровольно, без вознаграждения против агрессора воюют профессора и педагоги, музыканты и люди обычных рабочих профессий, причем вне зависимости от возраста.

Вчера украинское агентство NV привело ошеломляющие цифры потерь оккупантов по итогам 500 дней сопротивления украинских защитников:

— Россия потеряла около 233 тыс. солдат, это вчетверо больше, чем США во Вьетнаме за восемь лет (58,3 тыс. солдат), в 1,3 раза больше, чем СССР в советско-финской войне (167 тыс.), больше, чем потери США в Первой мировой войне (116,5 тыс., и из них только половина — 53,4 тыс. боевые потери).

— В Украине уничтожено 4 тыс. российских танков. Для сравнения: Польша имеет на вооружении в семь раз меньше танков – 569, Китай с населением более 1,4 млрд — почти 5 тыс. единиц, лишь на 25% больше, Турция — 2 229 танков, Израиль — 2 200.

— Уничтожено более 620 российских самолетов и вертолетов. Это почти весь воздушный флот Великобритании (663 единицы авиации) или Германии (601 единица).

— За первые недели контрнаступательных операций ВСУ Россия потеряла часть оккупированных территорий, Украине уже удалось освободить больше территорий (около 300 кв. км), чем россияне захватили во время попытки зимнего наступления.

Военные преступления России в Украине

Среди самых страшных военных преступлений России — удары по гражданской инфраструктуре, казни, пытки и сексуальное насилие, принудительная депортация взрослых и детей — именно из-за подобных преступлений Европейский парламент в ноябре 2022 года принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. За несколько месяцев до этого похожую резолюцию приняла ПАСЕ, в которой объявила режим РФ «террористическим». А в июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ также признала Россию государством спонсором-терроризма, а ЧВК Вагнера — террористической организацией.

Итак:

— Полномасштабная война РФ против Украины спровоцировала наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны. Сейчас в разных странах мира за пределами Украины находится около 6,33 млн украинцев. Из них около 5,9 млн зарегистрированы в странах Европы, до 1,3 млн украинцев находятся в России, значительная часть этих людей была фактически депортирована или вывезена с оккупированных территорий принудительно. Еще около 5 млн украинцев стали внутренними переселенцами.

— С начала вторжения в Украине погибли по меньшей мере 9 083 гражданских лиц, ранены почти 15,8 тыс. человек, 494 ребенка погибли, 1051 ребенок получил ранения. И это не окончательные данные, поскольку неуточненной остается информация об убитых мирных жителях на многих оккупированных территориях Украины.

— Количество лишь задокументированных военных преступлений и преступлений агрессии, которые совершила Россия, по состоянию на июль 2023 года превысило 96 тыс. случаев — это официальные цифры Офиса генпрокурора Украины.

— Россия ежемесячно используют для атак по тыловым городам Украины до 100 ракет различных типов, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Калибры».

— Минами и снарядами загрязнено почти 29% территории Украины — около 174 тыс. кв. км украинских земель считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами. Для сравнения, 174 кв. км — это вдвое больше, чем площадь Австрии (83 тыс. кв. км) и более половины площади Великобритании (242 тыс. кв. км).

— Длина активной линии фронта в Украине превышает 1200 км: это расстояние, сопоставимое с расстоянием от столицы Украины до города Берлин (1 205 км) или с протяженностью границ Испании с Португалией (1 214 км).

— Россия нанесла Украине ущерб на сумму, которая вдвое превышает совокупную помощь США (около 70,7 млрд евро) — сейчас это $147,5 млрд. Только подрыв Каховской ГЭС нанес Украине по меньшей мере еще $2 млрд дополнительных прямых убытков. Наибольший ущерб нанесен жилищному фонду — он оценивается в $54,4 млрд., повреждено или разрушено около 158 тыс. жилых домов. Сумму убытков инфраструктуры еще до подрыва Каховской ГЭС специалисты KSE оценили в $36,2 млрд.

— Украине помогают 47 стран мира. США — наиболее масштабно, страны Балтии — наиболее щедро. Это первый случай, когда европейская страна возглавила список с тех пор, как администрация Гарри Трумэна направила огромные средства на восстановление стран Европы по плану Маршалла после Второй мировой войны. Стоимость вооружения, военной поддержки, гуманитарной и финансовой помощи США оценивается в 70,7 млрд евро. Это вдвое больше, чем предоставили Украине институты ЕС (35 млрд евро, без учета военной помощи отдельных стран Европы).

Что получила Россия:

— 2600 км границы НАТО (ранее суммарная протяженность сухопутных границ с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Норвегией составляла около 1260 км), Финляндию в альянсе, Швецию и Украину на подступах (даже турецкий президент Эрдоган заявил 7 июля во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Стамбуле, что Украина заслуживает вступления в НАТО).

— У самой границы России усиленно перевооружается Польша, тратя 4% ВВП: она покупает 1000 танков из Южной Кореи, 670 гаубиц, на 6 млрд 366 ABRAMS последней модификации, 32 F-35, 96 АПАЧИ.

— Ордер на арест Путина от Гаагского суда, страна стала изгоем, объявлена страной-спонсором терроризма, а «вторая армия мира» признана второй армией в Украине. И самое главное, благодаря пригожинскому мятежу, ставшему прямым последствием этой войны, оказалось, что все руководство РФ во главе с ее президентом обычные трусы, для которых своя жизнь, личная безопасность и награбленное добро важнее государственности. Что грозит России уже настоящим переворотом. Испугавшиеся кучки головорезов и разбежавшиеся из Москвы государственные мужи страны, которая вселяла ужас всему Западу, окончательно потеряли уважение мировых лидеров и в корне изменили отношение к себе и к самой России. Военная помощь союзников Украине сейчас уже оценивается в сотни миллиардов долларов, хотя в начале войны Запад не верил в сопротивляемость Украины и верил в непобедимость второй армии мира.

Как изменился Запад

Притчей во языцех в начале войны стало обещание Германии послать Украине всего лишь 5 000 военных касок. Но ход войны, мужество украинцев, их воля к свободе и независимости, успехи на поле боя постепенно меняли и позицию западных стран. В Украину стали поступать и танки, и ракеты, и HIMARS, и NASAMS, и Abrams, закрыто небо больших городов, и вот к 500-му дню начала войны президент Джо Байден, наконец-то, принял решение о передаче Украине кассетных боеприпасов, но недалек и тот день, когда в небе Украины появятся и истребители F-16.

Однако, Запад прошел долгий путь, прежде чем осознал необходимость встать стеной на пути России и максимально вооружить Украину, которая сражается со вселенским злом одна, причем не только за себя, пришло понимание того, что Россия в ее нынешнем виде – опасна для мира,

К саммиту НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе, западные страны пришли с уверенностью – Украина должна пойти в контрнаступление во всеоружии. Как сказал Байден, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов далось ему нелегко, но они нужны ВСУ, чтобы прорваться через укрепления российской армии в ходе контрнаступления.

Но в то же время, у некоторых западных элит после пригожинского мятежа усилились опасения за развал и последующий за ним хаос в России.

500 дней для Украины

Ожидания союзников от контрнаступления большие, но для перелома и перехода стратегической инициативы к Украине ВСУ должны получить все виды запрашиваемой у союзников техники, включая авиацию, причем вовремя — хороша ложка к обеду. Не случайно в интервью директору украинского бюро Washington Post главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный указал на сложность получения результатов без сопровождения наземных боев с воздуха. Залужный прямо и без прелюдий упомянул военную доктрину Соединенных Штатов, по которой ни Вашингтон, ни члены НАТО никогда бы не начали подобную контрнаступательную операцию без поддержки с воздуха. «Какую доктрину без самолетов тогда должны использовать мы?» – задал он риторический вопрос, ставший уже мемом.

Реэюме

500 дней кровопролитной войны, в которой Россия применяет в том числе самое современное оружие – ракеты, беспилотники, «Кинжалы», С-300, кассетные бомбы и пр. вооружение разрушительного действия и массового поражения, включая запрещенное. 500 дней такой войны – это много или мало? По сравнению со Второй мировой – мало, но ведь каждая жизнь есть бесценный дар Творца, каждый погибший ребенок – это невероятная боль и страдания родных, каждый случай изнасилования – это не только физическая, но и психологическая травма на всю жизнь. Список злодеяний российских оккупантов можно продолжить. Но поддержка почти всех цивилизованных народов и государств, мужество и решительность украинцев защитить свою свободу вселяет уверенность – ПОБЕДА близка, она неотвратима, а вместе с ней – и крах кремлевского режима. И мы еще станем свидетелями возрождения и расцвета украинского государства, превращения его в региональный центр влияния, и стремительного сползания последней империи в ряды третьих стран мира.