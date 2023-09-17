Колонна машин с продовольствием, отправленная Азербайджанским обществом Красного Полумесяца (АОКП) из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения, уже 20-й день находится на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Как сообщает АПА, фуры с 40 тоннами муки ожидают с 29 августа перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Сотрудники АОКП и волонтеры ночуют в установленных на территории палатках. Они заявили, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены жителям Ханкенди армянского происхождения.

Отметим, что в настоящее время сотрудники АОКП и волонтеры ждут ответа для доставки продовольственного груза лицам армянского происхождения.