5 мая Азербайджанский национальный музей ковра представил общественности выставку «Летопись истории» и документальный фильм «Национальное достояние», созданные в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об объявлении 2023 года Годом Гейдара Алиева, сообщает #.

На церемонии открытия выступили: директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики, народный артист Мурад Гусейнов, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев и координатор Бакинского института Юнуса Эмре Сельджук Каракылыч.

Автором идеи ковра с оригинальной композицией, имеющей глубокий философский смысл, представленного на выставке «Летопись истории», приуроченной к 100-летию со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, является Ширин Меликова. Лейтмотивом композиции данного ковра, сотканного в отделе традиционных технологий музея, стали слова великого лидера Гейдара Алиева: «Я всегда гордился и горжусь тем, что я азербайджанец».

В художественном строе ковра языком символов запечатлено то огромное заботливое внимание, которое гениальный лидер во все периоды своего пребывания у власти проявлял по отношению к азербайджанской культуре, национальному наследию нашего народа, в том числе к искусству ковроткачества. Изображение дерева, как основной элемент композиции этого уникального произведения искусства, выступает символом родословной всех азербайджанцев.

При создании ковра «Летопись истории», сотканного ковроткачихами музея по эскизу заслуженного художника Азербайджана Тарьера Баширова, было использовано ровно 100 оттенков шерстяных и шелковых нитей.

Выставка сопровождается видеопроекцией анимационного ролика, позволяющего «оживить» в воображении зрителей образы и орнаменты, составляющие насыщенную композицию данного ковра – наскальные рисунки Гобустана, сцены охоты, национальный танец «яллы», старца Деде Горгуда, национального героя Кёроглу, трехцветный флаг Азербайджана, строки из поэмы видного мыслителя Низами Гянджеви, высказывания гениального лидера Гейдара Алиева, главный атрибут праздника Новруз – «сямяни», орнамент «бута» – символ огня, священное древо и многое другое.

На выставке также был представлен документальный фильм «Национальное достояние», посвященный 100-летию со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. При создании документального фильма, отражающего заботу Гейдара Алиева о развитии в нашей стране различных сфер, в том числе культуры, искусства, включая национальное ковроткачество, использовались редкие кадры из киноархивов и фотохроники, повествующие о таких выдающихся художниках по ковру, как Лятиф Керимов, Кямиль Алиев, а также о I Международном симпозиуме по восточному ковру, который состоялся в Баку в 1983 году.

Автором идеи фильма «Национальное достояние» производства Азербайджанского национального музея ковра является заслуженный работник культуры Азербайджана Ширин Меликова, режиссером – Мубариз Нагиев.

Выставка открыта для бакинцев и гостей нашего города с 6 мая.