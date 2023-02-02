Все ждали, что же скажет Ибрагим Раиси в экстренном заявлении иранскому народу. Собственно, ничего он и не сказал. Обозначил социально-экономические проблемы и громко заявил, что государство о них знает и борется за них. Молодец! То, что государство знает, после последних митингов сомнений не осталось, а вот то, что решит или может решить, вот это вызывает вопросы.

Все эти разговоры об экономике возникли на фоне дроновой атаки со стороны предположительно Израиля на Иран. Мнение, что эта атака развалила Иран или пошатнула режим мулл, вызовет смех у серьезных людей. Однако, тут есть имиджевые издержки для КСИР и режима. Формула у КСИР была проста: «Нам тяжело, потому что против нас весь мир, но мы героически боремся с ними и побеждаем. Все деньги идут на фронт от Ливана до Йемена, Ирака и до самого Афганистана. Это позволяет жить и быть в безопасности».

Оказалось, нет ни безопасности, ни социально-экономического развития. А где деньги? Это сильный удар по имиджу КСИР внутри Ирана. У КСИР внутри страны есть огромная оппозиция, начиная от бизнес-кругов, либеральной оппозиции в лице команды Роухани и других, которые считают, что КСИР съел государство и сам стал государством внутри государства и так продолжаться не может.

Поскольку удавка на шее Ирана сжимается (даже Азербайджан наезжает на них, а такого раньше не было), Иран/КСИР понимает, что надо что-то делать. Но что? Решили пойти по самому примитивному и дешевому пути. Выступили перед обществом и рассказали о том, что народ хочет слышать, и ни слова не сказали о последних атаках, которые, если верить их же собственным словам, были произведены с территории Ирана.

Кстати, во всех этих процессах Ирану медвежью услугу оказала Россия. Продажа России беспилотников «Шахед 136» и открытая поддержка ее в войне против Украины, привела к тому, что Зеленский и его команда начали поднимать иранский вопрос на международных площадках. Тут на подхвате оказались силы, предположительно Израиль, которые решили не упускать свой шанс и провели первую пробную акцию с бомбардировок заводов БПЛА на территории Ирана. Причем на фоне международной критики Ирана из-за атаки на азербайджанское посольство в Тегеране.

Азербайджану в этой чужой игре отводится определенная роль, но насколько просчитаны все риски для нашей страны, для меня этот вопрос остается открытым.

Риски не риски, но мы также будем участниками этой геополитической заварухи, хотим мы того или нет — перед ходом истории не устоять. Да и сам Азербайджан не особо сопротивляется этому и активно участвует в этом процессе. Уже пошла первая волна: арестованы семь сотрудников SalamNews, которых обвиняют в шпионаже в пользу Ирана.

Это начало процесса. Под это «иранское дело» ляжет множество людей, в том числе и ряд чиновников, громкие имена, бизнесмены, религиозные деятели и др. В этом смысле сочувствующие Ирану шииты – это первые, кто окажется под прицелом. Однако не стоит забывать, что сильнейшая сторона Ирана – это гибридная война. Среди стран Ближнего Востока эта страна преуспела в гибридной войне и сейчас ее военизированные прокси-силы, спящие ячейки внедрены в самые глубины в разных государствах. Собственно, все деньги и средства КСИР и иранской экономики шли именно на это. Определить уровень проникновения Ирана в Азербайджан, ее экономику, бюрократический аппарат и прочее достаточно сложно и никогда не знаешь, как они будут действовать в экстренной ситуации.

Если кто-то думает, что Иран зациклен только на группе шиитов по всему миру то, он просто не знает, что в 2018 году по требованию Трампа для того, чтобы начались переговоры с «талибами» в Дохе, американская сторона, в первую очередь, потребовала «очиститься» от иранского фактора. И тогда в руководстве ваххабитского «талибана» проиранская группа была зачищена, но по сей день в Западном Афганистане ряд пуштунских племен из «талибана» все еще на короткой ноге с Ираном. Так что, для Ирана шиизм и шииты – это всего лишь средство достижения своих геополитических интересов на Ближнем Востоке и не только. Поэтому «очиститься» от иранской шпионской сети будет достаточно сложно.

В 2020 году Азербайджан, освободив свои оккупированные территории, в том числе и Шушу, показал всему миру, на что способна его армия при правильном командовании и использовании ресурсов. Это была определенная заявка на то, что Азербайджан – геополитический игрок. Мы вышли в высшую лигу и теперь в качестве противника нам противопоставлен Иран и это тот ход истории, который невозможно предотвратить.

Иран – это не Россия. Он прекрасно понимает, что ввод войск на территорию Азербайджана будет смертельной ошибкой, которую ему не простят ни при каких обстоятельствах. Однако, как мы отметили уже выше – это страна, которая с ограниченными ресурсами ведет достаточно успешную гибридную войну по всему региону. Поэтому главной целью Ирана будет «разрыхлить» Азербайджан и его общество изнутри. Кстати, арест и преследование членов иранской агентуры в Азербайджане вполне подходит логике иранской гибридной войны. Потому как проиранская агитация будет вестись в русле того, что в Азербайджане начались гонения на шиитов, что должно, по их мнению, вызвать напряженность.

Отдельный вопрос, что Иран присвоил шиизм и поставил его на службу своим интересам, однако реальность сегодня такова, что почти всех шиитов ассоциируют с Ираном. Это первый этап раздробления общества по религиозному принципу. С одной стороны, у правительства нет выбора, кроме как оказыватьдавление на проиранские шиитские группы, а с другой Иран, сев на любимого конька, попытается достичь своих целей, разрыхляя общенациональное единство.

Поскольку мы имеем дело с ближневосточной страной, а не с постсоветской псевдоевропейской Арменией, тут вопросы и проблемы решаются на другом уровне. Здесь осуществить террористический акт вполне приемлемая форма борьбы. Поэтому террор и диверсии – любимые методы Ирана, и азербайджанские службы безопасности должны быть начеку.