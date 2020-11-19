30 лет набравший в рот воды ЕС заговорил о статусе Карабаха

Евросоюз планирует детально следить за выполнением положений соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, в том числе за работой мониторингового центра России и Турции. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«ЕС будет внимательно следить за выполнением положений соглашения о прекращении огня, особенно в том, что касается его механизма мониторинга», — говорится в сообщении европейского дипломата.

«Руководство Евросоюза также считает, что необходимо возобновить политические переговоры о статусе Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ» — заявил Жозеп Боррель.

«Прекращение боевых действий — это только первый шаг к прекращению многолетнего нагорно-карабахского конфликта. ЕС считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха», — отмечается в заявлении.