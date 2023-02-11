Очередная колонна автомобилей с помощью отправляется в Турцию.

Как передает АПА, в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую страну направляется очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции.

Отметим, это 3-я по счету колонна автомобилей с помощью МЧС. Всего помощь будет доставлена на 9 фурах.

Согласно информации, в этот раз будут доставлены 1015 палаток и 240 обогревателей.