28 января Мособлсуд рассмотрит апелляцию на арест Навального

Московский областной суд 28 января рассмотрит апелляционную жалобу на арест оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом во вторник, 26 января, сообщил адвокат Вадим Кобзев в Twitter.

Между тем «МБХ медиа» указывает, что пресс-служба Мособлсуда не располагает информацией о назначении даты заседания по апелляции.

В команде Навального сочли назначение заседания неожиданным. «Сроки позволяли Мособлсуду рассмотреть жалобу уже после 2 февраля, когда будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный по «делу Ив Роше». Ну, то есть могли бы признать арест под портретом Ягоды незаконным — но уже потом, когда это было бы как «кулаками после драки», — написал в Twitter глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков и заявил, что планы проведения новых протестных акций 31 января остаются в силе.

Адвокаты Навального 21 января обжаловали решение Химкинского суда о его аресте до 15 февраля, попросив отменить постановление и «принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки». (DW)