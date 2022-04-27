Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от пяти членов Совета Безопасности обосновать использование права вето.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Le Matin, проект, предложенный Лихтенштейном, распространяется на пять членов Совбеза ООН, обладающих правом вето — США, Россию, Китай, Великобританию и Францию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал данный вопрос во время своего визита в Россию. Генеральный секретарь сказал, что он выступает за уместное использование права вето: «Право вето используется слишком часто. В ряде случаев его использование не имело существенного значения».

Проект, ограничивающий использование права вето, был предложен Лихтенштейном 2 года назад.

По статистике, больше всего правом вето на сегодняшний день воспользовалась Россия (143 раза). Далее идут США (86), Великобритания (30), Китай и Франция (по 18 раз).