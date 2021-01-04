2500-летний храм Афродиты нашли в Турции

В Турции археологи нашли останки храма Афродиты, который был построен около 2500 лет назад. Об этом сообщает Andalou.

Храм находился на западе страны на полуострове Урла-Чешме. Всего исследователями были найдены 35 древних поселений, из которых 16 относятся к эпохе позднего неолита, в том числе останки храма.

Возглавлявшая раскопки археолог Элиф Копарал из университета искусств им. Мимара Синана назвала открытие «впечатляющим» и «захватывающим», а также добавила, что Афродита была наиболее почитаемой в период строительства храма в VI-м веком до нашей эры.

| 2021-01-03T23:37:22+04:00 4 января 2021, 07:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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