2020-й год обещает запомниться не только пандемией…

Октябрь месяц этого года, и заодно наступающая золотая осень, с самого начала обещала и теперь продолжает обещать стать весьма и весьма примечательной в жизни не только нашего общества, но и некоторых соседних стран – как говорится, братьев по разуму…

Для нас он знаменателен, даже в какой-то мере особенный не только тем, что именно в первом месяце нынешней осени – в октябре завершится священный траур Ашура или священные месяцы Мухаррам и Сафар.

Вовсе не потому, что самые существенные смягчения, отмена многих запретов карантинного режима произойдут именно в этом месяце и штаб-квартира по пандемии при кабинете министров наконец-то ответит на один весьма важный вопрос, которого молодежь, их родители, близкие родственники и друзья ждут уже больше полугода: Так будут свадьбы или нет? Правительство разрешит молодежи жениться или им придется подождать еще пару месяцев?

Наконец, именно в октябре уже можно будет сделать некоторые прогнозы по самой пандемии – будут ли очередные волны эпидемии, или мы зиму проведем без особых эксцессов и в полном здравии?..

Но все эти перечисленные детали в основном касаются общественного-гражданского сегмента нашей координатной системы. Людей интересуют также политическая эволюция страны, региона и глобального мира. В этом отношении октябрь месяц уже обещает быть довольно интересным в политическом плане в жизни не только нашей, но и других дружественных — соседних и далеких стран.

Например, в октябре, вслед за президентом Беларуси Александром Лукашенко и президент Эмомали Рахмон, который правит Таджикистаном не меньше, чем Батька Беларусью, т.е. более 28 лет, собирается в очередной стать президентом этой многострадальной, т.е. в политическом плане невезучей страны.

Обратите внимание, я не написал, что таджики вновь переизберут нашего уважаемого друга и брата Эмомали президентом, а написал, что Рахмон в очередной раз станет президентом, потому что за все эти трудные 28 лет Эмомали муаллим ни разу не подвел своих друзей и сторонников — так будет и на этот раз.

Да, весьма уважаемый господин Эмомали Рахмон, с «президентским» стажем больше 28 лет, в этом году собирался передать власть своему сыну Рустаму, но потом передумал и решил, что его любимый сын еще не готов взять на свои, еще не окрепшие плечи, всю тяжесть президентства, и решил еще поработать с сыном, чтобы тот усвоил все тонкости большой политики и как следует почувствовал вкус к власти. Заодно надо будет работать и над Таджикистаном, чтобы им мог бы править даже сын Эмомали Рахмона Рустам Рахмон…

Внимательный читатель и на этот раз может спросить нас: а почему слово «президент» мы написали в кавычках?

Дело в том, что некоторым «президентам» с равным успехом идут все эпитеты, но их можно называть правителями, государями, даже Елбашы, Беларусбашы, Аркадагом, но только не президентом, потому что последний является исключительно атрибутом демократической политической системы правления, т.е. республики…

Не менее интересные события ожидаются и в соседней Грузии, которая в последний день октября намеревается провести парламентские выборы. Сперва заметим, что все эти процессы будут зависеть от эволюции пандемии – и президентские выборы в Таджикистане, и парламентские выборы в соседней Грузии.

Но давайте примем пока на веру, что в октябре уже будет закат пандемии – по той причине, что в некоторых странах уже начались первые вакцинации, и жестокая пандемия не повлияет на политические планы таджикского президента Рахмона и «серого кардинала» правящей грузинской политической коалиции Бдзины Иванишвили.

По предварительным социологическим опросам и оценкам самых разных экспертов, шансы грузинской оппозиции не такие уж большие, но, несмотря на это специалисты прогнозируют сильную политическую нестабильность и протесты, гораздо сильнее, чем в нынешней Беларуси.

Как известно, в этом году грузинская оппозиция сильно старалась как можно больше накалить политические страсти в Грузии, но это у них не получилось, и первопричиной такой неудачи стала не только пандемия коронавируса – нет, социальная поддержка оппозиции не так уж высока, и поэтому «революция роз», о которой так много и неустанно говорят сторонники оппозиции, так и не случилась.

Но тут есть весьма интересная деталь. Общее мнение таково, что оппозиция проиграет выборы, но при этом попытается дестабилизировать политическую обстановку, потому что у нее есть довольно сильная поддержка со стороны Европы и США. Так, например, Вашингтон не скрывает, что Штаты заинтересованы в победе именно грузинской оппозиции и не исключено, что осенью мы станем свидетелями весьма интересного политического феномена – именно большого политического волнения, за которым, как ни странно, будет стоять политическое меньшинство, т.е. грузинская оппозиция. За революциями, как правило, стоят массы, политическое большинство, но иногда кое-какие проблемы удается создать небольшими, но мобильными политическими группами, которые вдобавок имеют сильную зарубежную поддержку.

Но мы не являемся сторонниками слишком поспешных политических выводов, поэтому подобные экзотические сценарии пока отложим в сторону.

Интересно другое обстоятельство. Несмотря на двенадцатилетнее правление коалиция «Грузинская мечта» так и не смогла найти общий язык с демократическим Западом, хотя ради справедливости надо заметить, что ее полностью пророссийской силой вовсе не назовешь.

Не стоит забывать и другую деталь. В Штатах сейчас все заняты коронавирусом и президентскими выборами. Поэтому их участие в политической жизни Грузии, возможно, несколько преувеличивается.

Но некоторые аналитики прогнозируют «геополитическую реставрацию» в некоторой части бывшего советского пространства. Поэтому «российский фактор» может сыграть определенную, даже повторную роль в американских выборах. Как известно, президент Дональд Трамп довольно лояльно относится к России и ее президенту, что во время выборов может обернуться против него.

Вдобавок, в Европе, за исключением некоторых стран (например, Венгрия и Польша, возможно, и Великобритания!), остальные союзники США настроены против Трампа. Но еще раз заметим, что с выводами спешить не стоит.

Тут для необходимой политической справки напомним, что во время последних президентских выборов почти все европейские союзники США поддерживали Хиллари Клинтон, последняя выиграла даже прямые и всеобщие выборы, но все же ее не поддержала часть выборщиков, и в результате победителем выборов стал Дональд Трамп.

Что же касается Джо Байдена, он довольно пожилой человек и не исключено, что американцы на этот раз будут выбирать одновременно и следующего президента – чернокожую женщину, которую Байден обещал сделать вице-президентом…