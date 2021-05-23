Четырнадцатилетний болельщик мадридского «Атлетико» погиб во время празднования победы в чемпионате Испании. б этом сообщает As.

Согласно свидетельским показаниям, несовершеннолетний находился в фургоне, который въехал на парковку с флагом «матрасников». Транспортным средством управляли друзья его родителей, вместе с ним в машине находился его брат.

На стоянке в центре города молодой человек высунулсяиз одного из окон и врезался в стену. В результате удара несовершеннолетний получил тяжелую травму головы.

Медицинские работники, оперативно прибывшие на место, более часа проводили реанимационные мероприятия для ребенка, после чего смогли лишь подтвердить его смерть.

Группа психологов оказала помощь членам семьи несовершеннолетнего и родителям, которые прибыли на место происшествия, согласно источникам из Emergencias Madrid. Муниципальная полиция Мадрида расследует причины произошедшего.(Газета.Ru)