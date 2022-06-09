Мероприятие «Последний звонок» в общеобразовательных учреждениях будет проведено 14 июня.

Как сообщает АПА, мероприятие «Последний звонок» будет организовано на дворовой территории общеобразовательных учреждений, и в спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений, не имеющих дворовой территории.

В мероприятии «Последний звонок» могут принять участие представители родительских комитетов, родительско-педагогических ассоциаций и общественности. Будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся во время проведения мероприятия.

Указанные вопросы отражены в соответствующем приказе Министерства образования.