В Азербайджане выявлено еще 133 случая заражения коронавирусом, 71 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 337 456 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 330 873 человека вылечились, 4 988 скончались, число активных больных — 1595.

За прошедшие сутки проведено 9 365 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 867 916 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 50 784 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 19 371, вторую дозу получили 31 413 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 159 298, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 494 551, вторую дозу получили 1 664 747 человек.