12 новых изданий Бахрама Багирзаде 

В ближайшие дни в книжных магазинах города появятся новые книги для детей Бахрама Багирзаде из серии «Архитектура Баку»
 
Как сообщает #, это первые 12 изданий, которые автор посвятил самым известным сооружениям азербайджанской столицы: «Девичья башня», «Центр Гейдара Алиева», «Азернешр», «Дворец Мухтарова», «Городская мэрия», «Дом Гаджинского», «Дом правительства», «Кукольный театр», «Мечеть Биби-Эйбат», «Музей Низами Гянджеви», «Оперный театр» и «FlameTowers».  
 
Юные читатели узнают много интересного про эти здания – дату их строительства, имена архитекторов и разные истории, связанные с этими домами.
| 2020-05-05T13:23:18+00:00 5 мая 2020, 14:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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