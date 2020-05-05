12 новых изданий Бахрама Багирзаде

В ближайшие дни в книжных магазинах города появятся новые книги для детей Бахрама Багирзаде из серии «Архитектура Баку» .

Как сообщает #, это первые 12 изданий, которые автор посвя тил самым известным сооружениям азербайджанской столицы: «Девичья башня», «Центр Гейдара Алиева», «Азернешр», «Дворец Мухтарова», «Городская мэрия», «Дом Гаджинского», «Дом правительства», «Кукольный театр», «Мечеть Биби-Эйбат», «Музей Низами Гянджеви», «Оперный театр» и « Flame Towers ».