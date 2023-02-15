Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Миллизаявил, что Пентагон полагает, что за последние месяцы 11 стран взяли на себя обязательства предоставить Украине танки, 22 государства направляют на Украину боевые машины пехоты.

По его словам, 16 государств обещали предоставить украинской стороне артиллерийские установки и боеприпасы, еще девять стран — передать зенитную артиллерию.

По словам Милли, указанная группа стран сосредоточила свои усилия на том, чтобы обеспечить доставку техники, наладить эффективную подготовку украинских военных, снабжение запчастями и другую поддержку. Он добавил, что это должно позволить Киеву «в полной мере применять данные системы».