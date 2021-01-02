11 сенаторов США отказались признать итоги президентских выборов

11 сенаторов-республиканцев США отказались признать итоги президентских выборов. Об этом сообщает The Hill.

Согласно совместному заявлению конгрессменов, они намерены выразить формальное возражение против результатов голосования выборщиков в день их утверждения Конгрессом 6 января. Семеро действующих и четверо избранных членов Сената США потребовали назначить избирательную комиссию, которая будет наделена соответствующими полномочиями, чтобы провести проверку итогов выборов в спорных штатах.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп анонсировал протестный митинг своих сторонников 6 января. Где именно состоится митинг, глава государства пообещал объявить позднее. Трамп и прежде намекал на возможность протестной акции, но в этот раз президент объявил, что намерен предъявить множество доказательств фальсификации итогов выборов.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байдена получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах» (lenta.ru)